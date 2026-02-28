Written by: febrero 28, 2026 Ligas Europeas

Fulham vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

El derbi londinense en Craven Cottage enfrenta a Fulham FC y Tottenham Hotspur en un momento delicado para los Spurs dentro de la Premier League.

Tottenham atraviesa una crisis preocupante: no ha ganado ninguno de sus nueve partidos ligueros en 2026 y viene de caer 4-1 ante Arsenal en el North London Derby. El equipo ahora dirigido por Igor Tudor marcha 16º en la tabla y coquetea peligrosamente con la zona baja. A pesar de ello, su rendimiento como visitante ha sido relativamente mejor, sumando 19 de sus 29 puntos fuera de casa y mostrando cierta capacidad ofensiva en sus últimas salidas.

Fulham, por su parte, llega con mejores sensaciones tras vencer 3-1 a Sunderland y cortar una racha de tres derrotas consecutivas. El conjunto de Marco Silva es décimo en la clasificación y pelea por acercarse a puestos europeos. No obstante, mantiene problemas defensivos, ya que no ha logrado dejar su arco en cero en los últimos 11 encuentros. En casa tuvo un buen tramo entre diciembre y enero, aunque recientemente cayó ante Everton.

El antecedente favorece ligeramente a los Cottagers: la temporada pasada ganaron este mismo duelo 2-0 y ya vencieron 2-1 a los Spurs en noviembre, por lo que buscan completar su primer doblete liguero sobre Tottenham desde la campaña 2003-04.

Se espera un partido equilibrado, con opciones para ambos y defensas que han mostrado fragilidad.

Pronóstico: Fulham 1-1 Tottenham Hotspur.

