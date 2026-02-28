Manchester United vs Crystal Palace EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

Old Trafford será escenario de un duelo con tintes especiales, cuando Manchester United reciba a Crystal Palace en la Premier League, en un partido que incluso se perfila como una “audición” para Oliver Glasner.

Los Red Devils llegan en gran momento. Tras vencer 1-0 a Everton con gol de Benjamin Sesko, el equipo dirigido por Michael Carrick suma 16 de los últimos 18 puntos en juego y es el único conjunto invicto en liga desde el Boxing Day. Se mantienen cuartos en la tabla, con tres puntos de ventaja sobre Chelsea y Liverpool, y a solo tres del tercer lugar, Aston Villa. En casa, acumulan tres victorias consecutivas, anotando al menos dos goles ante Tottenham, Manchester City y Fulham.

Crystal Palace, por su parte, viene con confianza tras clasificarse a los octavos de final de la Conference League y encadenar dos triunfos seguidos, además de tres victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Sin embargo, su campaña liguera sigue siendo irregular: se mantiene en la mitad baja de la tabla y solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos como visitante, recibiendo gol en siete de ellos.

Aunque Palace ganó en sus dos visitas más recientes a Old Trafford y busca un hito histórico como el primer club londinense en lograr tres triunfos consecutivos allí en Premier League, el momento actual favorece claramente al United.

Con un equipo más sólido, enrachado y descansado, los locales parten como favoritos para mantener su posición en puestos de Champions.

Pronóstico: Manchester United 2-0 Crystal Palace.

