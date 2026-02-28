Written by: febrero 28, 2026 Ligas Europeas

Manchester United vs Crystal Palace EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Manchester United vs Crystal Palace

Old Trafford será escenario de un duelo con tintes especiales, cuando Manchester United reciba a Crystal Palace en la Premier League, en un partido que incluso se perfila como una “audición” para Oliver Glasner.

Los Red Devils llegan en gran momento. Tras vencer 1-0 a Everton con gol de Benjamin Sesko, el equipo dirigido por Michael Carrick suma 16 de los últimos 18 puntos en juego y es el único conjunto invicto en liga desde el Boxing Day. Se mantienen cuartos en la tabla, con tres puntos de ventaja sobre Chelsea y Liverpool, y a solo tres del tercer lugar, Aston Villa. En casa, acumulan tres victorias consecutivas, anotando al menos dos goles ante Tottenham, Manchester City y Fulham.

Crystal Palace, por su parte, viene con confianza tras clasificarse a los octavos de final de la Conference League y encadenar dos triunfos seguidos, además de tres victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Sin embargo, su campaña liguera sigue siendo irregular: se mantiene en la mitad baja de la tabla y solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos como visitante, recibiendo gol en siete de ellos.

Aunque Palace ganó en sus dos visitas más recientes a Old Trafford y busca un hito histórico como el primer club londinense en lograr tres triunfos consecutivos allí en Premier League, el momento actual favorece claramente al United.

Con un equipo más sólido, enrachado y descansado, los locales parten como favoritos para mantener su posición en puestos de Champions.

Pronóstico: Manchester United 2-0 Crystal Palace.

Etiquetas: , , , Last modified: febrero 28, 2026
Fulham vs Tottenham Previous Story
Fulham vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Related Posts

Fulham vs Tottenham

Fulham vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Written by: febrero 28, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El derbi londinense en Craven...

Read More
Manchester City vs Leeds

Leeds vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Written by: febrero 28, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La carrera por el título en la...

Read More
Liverpool vs West Ham

Liverpool vs West Ham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Written by: febrero 27, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La lucha por los puestos de Premier...

Read More
Everton vs Manchester United

Everton vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 Premier League 2025-26

Written by: febrero 23, 2026

El Everton FC recibe al Manchester United este lunes en la jornada 27 de la Premier League, en lo que será la primera visita de los Red...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *