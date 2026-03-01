Written by: marzo 1, 2026 Ligas Europeas

Arsenal vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26

Arsenal vs Chelsea

El Emirates Stadium será el escenario de un duelo clave en la Premier League, cuando Arsenal FC reciba a Chelsea FC en un choque que pondrá a prueba el invicto liguero de los Blues bajo el mando de Liam Rosenior.

Arsenal llega con la moral por las nubes tras golear 4-1 a Tottenham en el derbi del norte de Londres. El equipo de Mikel Arteta mostró contundencia ofensiva y solidez, recuperando una ventaja de cinco puntos en la cima de la tabla. Además, los Gunners han convertido el Emirates en una fortaleza: cuatro victorias consecutivas como locales, tres porterías a cero seguidas y ocho goles anotados en ese lapso.

Chelsea, por su parte, atraviesa un buen momento en cuanto a resultados, sumando 14 de los últimos 18 puntos en liga. Sin embargo, viene de un frustrante empate 1-1 ante Burnley en Stamford Bridge, donde dejó escapar la victoria en el último suspiro. Los Blues marchan quintos, a tres puntos del Manchester United, y aunque siguen invictos en Premier desde la llegada de Rosenior, han mostrado cierta fragilidad al dejar escapar puntos en posiciones de ventaja.

El historial reciente favorece claramente a Arsenal, que acumula 10 partidos sin perder ante Chelsea en todas las competiciones y ya superó al conjunto blue en las semifinales de la EFL Cup esta temporada.

Se espera un partido intenso y de alto nivel, pero con unos Gunners más sólidos y efectivos, especialmente en casa.

Pronóstico: Arsenal 2-1 Chelsea.

