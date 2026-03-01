Written by: marzo 1, 2026 Selecciones

México vs Santa Lucia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Campeonato W CONCACAF 2026

México vs Santa Lucia

La Selección Mexicana Femenil continúa su camino rumbo al Mundial 2027 cuando visite a Selección de Santa Lucía Femenil en la Jornada 2 de la eliminatoria de la Concacaf W.

El encuentro se disputará el lunes 2 de marzo de 2026 en el Daren Sammy Cricket Ground de Santa Lucía, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), con transmisión por ESPN y Disney+.

México llega con paso arrollador tras debutar con una histórica goleada 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas, una de las mayores en la historia del combinado femenil. Charlyn Corral fue la gran figura con siete goles, mientras que Jacqueline Ovalle firmó un triplete y también marcaron Scarlett Camberos, Alice Soto, Montserrat Saldívar y María Sánchez.

Santa Lucía, en cambio, atraviesa un inicio complicado en la eliminatoria. Perdió 3-1 ante Islas Vírgenes y posteriormente cayó 7-0 frente a Puerto Rico, mostrando fragilidad defensiva y poca contundencia ofensiva.

Por diferencia de nivel, momento y contundencia, México parte como amplio favorito para sumar su segunda victoria consecutiva y mantenerse en la cima del grupo.

Pronóstico: Santa Lucía 0-7 México.

