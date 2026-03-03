Clásico Mundial de Béisbol 2026 Este martes 3 de Marzos Amistosos vs MLB EN VIVO

Béisbol

Este 3 de marzo prepárate para una jornada intensa de béisbol con sabor a Clásico Mundial de Beisbol 2026! Antes de que arranque el torneo oficial del WBC del 5 al 17 de marzo, varias selecciones nacionales tendrán partidos de exhibición contra equipos de MLB como parte de la preparación para lo que será uno de los eventos más esperados del año en este deporte.

Aquí te dejamos el resumen de los juegos del día, con horarios (todos en hora de México) y qué esperar de cada choque:

⚾ 1:05 pm — Colombia vs Pittsburgh Pirates

Un duelo apasionante entre la selección de Colombia y los Pirates. Será una gran oportunidad para ver cómo los cafeteros ajustan su roster frente a talento de Grandes Ligas en un juego informal pero competitivo.

⚾ 12:10 pm — Nicaragua vs New York Mets

Nicaragua buscará medirse a una de las ofensivas más potentes del béisbol profesional. Para los Mets, es una prueba ideal de ritmo antes de la temporada oficial.

⚾ 1:05 pm — Panamá vs New York Yankees

Panamá tendrá enfrente a una de las franquicias más emblemáticas de MLB. Este partido será clave para que los panameños afiancen su estrategia con miras al WBC, mientras que los Yankees prueban combinaciones de cara a marzo.

⚾ 3:05 pm — Cuba vs Kansas City Royals

Cuba, que confirmó su participación en el Clásico pese a algunos contratiempos fuera del campo, tendrá un examen interesante ante los Royals, un equipo con buena mezcla de juventud y experiencia.

⚾ 2:05 pm — Estados Unidos vs San Francisco Giants

El seleccionado de Estados Unidos, uno de los favoritos para el título en el WBC 2026, enfrentará a los Giants en un duelo que servirá para afinar bateo y pitcheo antes de iniciar el torneo oficial.

⚾ 2:10 pm — México vs Arizona Diamondbacks

México, rival difícil en el Clásico, medirá fuerzas con Arizona. Este choque será clave para ver el nivel real de Los Charros ante talento de las mayores y ajustar detalles antes de la competencia mundial.

⚾ 7:05 pm — Venezuela vs Houston Astros

Venezuela, con una rica tradición beisbolera, se verá las caras con los Astros. Será un auténtico duelo de poder ofensivo y táctica, ideal para poner a prueba el pitcheo y la defensa criolla.

⚾ 7:05 pm — República Dominicana vs Detroit Tigers

La República Dominicana y los Tigers jugarán en Santo Domingo, una exhibición especial para los dominicanos antes de su participación en el Clásico Mundial. Aquí podrás ver algunos nombres consolidados y prospectos emocionantes.

⚾ 7:05 pm — Puerto Rico vs Boston Red Sox

Cierra la jornada una exhibición entre Puerto Rico y los Red Sox, un encuentro con gran expectativa ya que ambos bandos buscan ritmo y cohesión para lo que será su grupo en el WBC.

📅 Estos juegos no cuentan para la temporada regular de MLB, pero son claves como preparación para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, que arranca oficialmente el 5 de marzo en Tokio y continúa en Estados Unidos y Puerto Rico.

⚾ ¿Qué esperar?

— Muchos equipos nacionales enfrentarán a rivales de nivel MLB para ajustar plantillas y probar estrategias.

— Jugadores clave buscarán estar en ritmo competitivo antes de la gran cita mundial.

— Para los fanáticos, será una probadita del nivel que verá en el Clásico Mundial, con duelos emocionantes y talento internacional.

¡No te pierdas esta jornada de béisbol llena de acción! 🧢🔥

