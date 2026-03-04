Written by: marzo 4, 2026 Liga MX Clausura 2026

Puebla vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga MX Clausura 2026

Puebla vs Tigres

La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX se juega con presión, urgencias y equipos que buscan consolidarse rumbo a la Liguilla. Este 4 de marzo tendremos cuatro duelos que pueden marcar el rumbo del torneo en su ecuador.

Puebla vs Tigres – 7:00 pm

En el Estadio Cuauhtémoc, Club Puebla recibe a Tigres UANL en un choque donde ambos llegan motivados tras ganar en la jornada anterior.

La Franja es 13° con ocho puntos y viene de un triunfo valioso ante Atlético San Luis. Puebla ha mostrado orden defensivo, pero le cuesta sostener la intensidad los 90 minutos. Del otro lado, Tigres llega encendido tras golear 4-1 al América en la CDMX. Los felinos son sextos con 13 unidades y parecen haber recuperado contundencia.

Si Tigres mantiene el ritmo y la presión alta, debería imponer condiciones, aunque Puebla suele hacerse fuerte en casa.

Pronóstico: Puebla 1-2 Tigres.

