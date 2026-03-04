América vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡CRISIS TOTAL 😱😱😱!



El América sumó un nuevo descalabro en casa al ser superados 2-1 por los Bravos de Juárez con gol de Guilherme Castillo al 90+3.



Con esta derrota el América cayó al noveno puesto con 11 puntos fuera de la zona de liguilla, mientras los Bravos se colocaron… pic.twitter.com/0tmhOap2s4 — Fulbox (@fulboxOficial) March 5, 2026

La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX se cierra con un partido cargado de presión: Club América vs FC Juárez, este miércoles 4 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes, también conocido como Estadio Azulcrema.

América, obligado a responder

Las Águilas no tienen margen de error. La goleada 1-4 ante Tigres dejó heridas abiertas y aumentó las críticas hacia el proyecto de André Jardine. Con 11 puntos y ubicados en la octava posición, los azulcremas necesitan sumar de a tres para mantenerse en zona de Liguilla y, sobre todo, recuperar confianza.

El calendario no ayuda: marzo será un mes exigente, con compromisos de Liga MX y los Octavos de Final de Concachampions. Por eso, cada decisión cuenta. La posible ausencia de futbolistas como Alejandro Zendejas y Henry Martín, quienes siguen en recuperación, obliga al cuerpo técnico a valorar riesgos. Forzarlos podría comprometer no solo este partido, sino el tramo más importante del semestre.

América, además, está en proceso de integración de refuerzos. El equipo aún busca solidez colectiva, equilibrio defensivo y mayor contundencia en el último tercio.

Juárez quiere aprovechar el momento

Del otro lado, los Bravos llegan con un impulso anímico importante. Tras cuatro partidos sin ganar, vencieron 3-1 a Atlas y enviaron un mensaje claro: no serán un rival cómodo.

Juárez visitará la capital con la intención de dar la sorpresa. La última vez que pisaron el Ciudad de los Deportes cayeron 4-0, pero este contexto es distinto. Saben que enfrentarán a un América herido y con presión encima. Si logran orden defensivo y aprovechan espacios al contragolpe, pueden complicar a las Águilas.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Miércoles 4 de marzo de 2026 Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Estadio Ciudad de los Deportes Transmisión: Exclusiva por streaming en Vix Premium

No habrá transmisión en televisión abierta.

Un duelo más mental que táctico

Este partido no solo se juega en lo futbolístico. Se juega en la cabeza. América necesita demostrar carácter, liderazgo y capacidad de reacción. Juárez, en cambio, llega sin la presión mediática y con la oportunidad de golpear a un grande en momento vulnerable.

Si las Águilas imponen ritmo desde el inicio y evitan errores defensivos, deberían sacar adelante el compromiso. Pero si las dudas reaparecen, el cierre de la Jornada 9 podría traer sorpresas.

Pronóstico: América 2-1 Juárez.

Last modified: marzo 4, 2026