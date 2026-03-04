Atlas vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga MX Clausura 2026

La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX se juega con presión, urgencias y equipos que buscan consolidarse rumbo a la fase final. Este 4 de marzo tendremos un gran partido entre los Zorros y los Xolos.
Atlas vs Tijuana – 9:00 pm
En el Jalisco, Atlas FC enfrenta a Club Tijuana en un partido que puede apretar aún más la tabla.
Atlas es sexto con 13 puntos, pero su diferencia de goles negativa (-2) revela una defensa vulnerable. La derrota 3-1 ante Juárez dejó dudas importantes, sobre todo fuera de casa. Ahora, en Guadalajara, tienen la obligación de responder.
Tijuana es décimo con nueve unidades y ve este duelo como una oportunidad para meterse en puestos de reclasificación. Los Xolos suelen apostar por intensidad y transiciones rápidas.
Partido cerrado, con dos equipos que necesitan sumar para no complicarse en la zona media.
Pronóstico: Atlas 2-1 Tijuana.