Atlas vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡LO GANÓ EL ATLAS EN CASA! ❤️🖤



🔴 Décimo partido en casa sin conocer la derrota



⚫️ Doblete de Poncho González



🔴 La Fiel alentando de principio a fin



⚫️ ¡Nuestra casa lista para el Clásico Tapatío!



Pégate a la victoria Rojinegra con Kola Loka 🦊🔥 pic.twitter.com/b14XDADFF0 — Atlas FC (@AtlasFC) March 5, 2026

La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX se juega con presión, urgencias y equipos que buscan consolidarse rumbo a la fase final. Este 4 de marzo tendremos un gran partido entre los Zorros y los Xolos.

Atlas vs Tijuana – 9:00 pm

En el Jalisco, Atlas FC enfrenta a Club Tijuana en un partido que puede apretar aún más la tabla.

Atlas es sexto con 13 puntos, pero su diferencia de goles negativa (-2) revela una defensa vulnerable. La derrota 3-1 ante Juárez dejó dudas importantes, sobre todo fuera de casa. Ahora, en Guadalajara, tienen la obligación de responder.

Tijuana es décimo con nueve unidades y ve este duelo como una oportunidad para meterse en puestos de reclasificación. Los Xolos suelen apostar por intensidad y transiciones rápidas.

Partido cerrado, con dos equipos que necesitan sumar para no complicarse en la zona media.

Pronóstico: Atlas 2-1 Tijuana.

Last modified: marzo 4, 2026