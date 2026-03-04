Monterrey vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

90' ⏱️ | Monterrey 4-0 Querétaro |



¡LO GANÓ LA PANDILLA!🔥¡Gran triunfo del Monterrey y su gente en Casa!👊🏼@CervezaTecate pic.twitter.com/dYl2ZN8t8o — Rayados (@Rayados) March 5, 2026

La Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX nos presenta un duelo cargado de tensión en el norte del país. CF Monterrey recibe a Querétaro FC este miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio BBVA, el imponente “Gigante de Acero”, en un partido que puede marcar un antes y un después para ambos conjuntos.

Nueva era en Rayados

Monterrey inicia una etapa distinta tras la salida de Domènec Torrent, cesado luego de una racha negativa que dejó al equipo fuera de la zona de Liguilla. Ahora, tres históricos del club toman el mando: Nicolás Sánchez, Severo Meza y Walter Erviti, con Sánchez como entrenador principal en este nuevo proyecto emergente.

Rayados llega en el noveno lugar de la tabla con 10 puntos y apenas un gol anotado en sus últimos tres partidos, además de dos derrotas consecutivas que han encendido las alarmas. La urgencia es evidente: necesitan ganar para recuperar confianza y llegar fortalecidos al Clásico Regio 142.

En casa, Monterrey suele asumir el protagonismo, con posesión alta y presión constante. Sin embargo, el reto para Nicolás Sánchez será encontrar equilibrio defensivo y mayor contundencia ofensiva, dos aspectos que han quedado a deber en las últimas semanas.

Querétaro, con la necesidad al límite

Del otro lado, Querétaro vive una realidad aún más compleja. Los Gallos Blancos marchan penúltimos con apenas 6 puntos y una sola victoria en el torneo. La falta de resultados los tiene contra las cuerdas y cada jornada comienza a pesar más en la tabla porcentual y en el ánimo del plantel.

Su planteamiento apunta a un bloque defensivo ordenado, intentando cerrar espacios y apostar por transiciones rápidas. Sumar en Monterrey sería un golpe anímico enorme y podría cambiar su rumbo en el torneo.

Un duelo de presión y oportunidades

Para Monterrey, el contexto parece favorable en teoría, pero la presión puede jugar en contra. Estrenar técnico, jugar en casa y enfrentar a un rival de la parte baja convierte el partido en una obligación más que en una simple oportunidad.

Querétaro, en cambio, llega sin el peso del favoritismo, pero con la necesidad de sumar sí o sí. En este tipo de escenarios, el orden táctico y la eficacia en momentos clave suelen marcar la diferencia.

La Jornada 9 pone frente a frente a dos equipos con urgencias distintas pero igualmente intensas. Para Rayados, es el comienzo de una nueva etapa que debe traducirse en resultados inmediatos. Para Gallos, puede ser el punto de inflexión que reactive su torneo. El silbatazo inicial no solo abrirá un partido más, sino el rumbo que ambos equipos tomarán en el cierre del Clausura 2026.

Last modified: marzo 4, 2026