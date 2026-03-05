Tottenham vs Crystal Palace EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 29 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La Premier League nos regala otro derby londinense este jueves, pero con un ingrediente especial: la crisis de Tottenham Hotspur. Los Spurs reciben a Crystal Palace en un partido que puede marcar un antes y un después en la temporada.

Tottenham, contra la historia

El panorama es preocupante en el norte de Londres. Tottenham suma 10 partidos sin ganar en liga, una racha que iguala la peor en su historia en la Premier (registrada en 1994). Además, son el único equipo que todavía no conoce la victoria en 2026 dentro del campeonato.

La derrota 2-1 ante Fulham el domingo volvió a dejar sensaciones negativas. Igor Tudor, apenas en sus primeros partidos al mando, explotó en conferencia de prensa tras una jugada polémica que consideró mal sancionada. Pero más allá del arbitraje, su diagnóstico fue claro: el equipo está fallando en todas las líneas.

A pesar de las cuatro derrotas consecutivas, los Spurs siguen 16° y mantienen una ventaja de cuatro puntos sobre la zona de descenso, ayudados por los tropiezos de rivales directos. Sin embargo, la presión aumenta cada semana.

En ataque, nombres como Richarlison y Mathys Tel han mostrado destellos interesantes. Si Tottenham quiere cortar la mala racha, deberá empezar por recuperar contundencia y, sobre todo, orden defensivo.

Crystal Palace, irregular pero competitivo

Crystal Palace tampoco llega en su mejor momento tras caer 2-1 ante Manchester United. Sin embargo, el equipo de Oliver Glasner ha mostrado señales de recuperación en las últimas semanas, con tres triunfos en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

El gran problema para los Eagles será la ausencia de Maxence Lacroix, expulsado en Old Trafford tras provocar un penal. Su baja debilita una defensa que ya venía mostrando altibajos.

En su favor, Palace ha sido competitivo fuera de casa en derbis londinenses: solo una derrota en sus últimas nueve salidas de este tipo en Premier League. Además, ya sabe lo que es ganar en el Tottenham Hotspur Stadium, donde se impuso 2-0 hacia el final de la temporada pasada.

Un duelo con aroma a ultimátum

El contexto es claro: Tottenham no puede permitirse otro tropiezo. La racha negativa amenaza con convertirse en un récord histórico indeseado. Palace, por su parte, juega con menos presión y podría aprovechar la ansiedad local.

Sin embargo, el escenario parece propicio para que los Spurs rompan la mala dinámica. La necesidad suele ser un motor poderoso, y ante su gente tienen la obligación de reaccionar.

Pronóstico: Tottenham Hotspur 2-1 Crystal Palace.

¿Será el punto de inflexión para los Lilywhites o el inicio de un problema aún mayor? El jueves lo sabremos. ⚽🔥

