Written by: marzo 6, 2026 Béisbol

Países Bajos vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Países Bajos vs Venezuela

¡Choque de titanes en Miami! El Clásico Mundial de Béisbol nos regala un duelo de pronóstico reservado: Venezuela vs. Países Bajos en el LoanDepot Park. La ‘Vinotinto del Béisbol’ llega como una de las cinco grandes favoritas del torneo, pero cuidado, que los neerlandeses ya saben lo que es llegar a semifinales y no le temen a nadie.

Venezuela llega con una alineación que asusta: el campeón de bateo Luis Arráez, el poder de Salvador Pérez y, por supuesto, el regreso más esperado, el de Ronald Acuña Jr., quien buscará demostrar por qué es de los mejores del mundo. Además, cuentan con un bullpen de lujo para cerrar los juegos.

Pero ojo, que Países Bajos tiene un infield de Grandes Ligas con Xander Bogaerts y Ozzie Albies. Aunque sufrieron la baja de Profar, traen brazos jóvenes que superan las 100 millas y la experiencia de Kenley Jansen para el final del partido. Es un duelo entre la mejor ofensiva contra una defensa europea que no regala nada.

Mi pronóstico: El ‘Arepa Power’ se impone en un juego de muchas carreras. Gana Venezuela 7-4. ¿Ustedes qué dicen?

Etiquetas: , , , , Last modified: marzo 6, 2026
Cuba vs Panamá Previous Story
Cuba vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026
México vs Gran Bretaña Next Story
México vs Gran Bretaña EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Related Posts

México vs Gran Bretaña

México vs Gran Bretaña EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 6, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡México está de regreso! Tras...

Read More
Cuba vs Panamá

Cuba vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 5, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El diamante se enciende en Puerto...

Read More
Japón vs China Taipei

Japón vs China Taipei EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 5, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El campeón está de regreso! Los...

Read More
China Taipei vs Australia

China Taipei vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 4, 2026

La cuenta regresiva terminó. El Clásico Mundial de Béisbol 2026 abre oficialmente el telón con un duelo del Grupo C entre Chinese...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *