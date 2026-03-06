Países Bajos vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Choque de titanes en Miami! El Clásico Mundial de Béisbol nos regala un duelo de pronóstico reservado: Venezuela vs. Países Bajos en el LoanDepot Park. La ‘Vinotinto del Béisbol’ llega como una de las cinco grandes favoritas del torneo, pero cuidado, que los neerlandeses ya saben lo que es llegar a semifinales y no le temen a nadie.

Venezuela llega con una alineación que asusta: el campeón de bateo Luis Arráez, el poder de Salvador Pérez y, por supuesto, el regreso más esperado, el de Ronald Acuña Jr., quien buscará demostrar por qué es de los mejores del mundo. Además, cuentan con un bullpen de lujo para cerrar los juegos.

Pero ojo, que Países Bajos tiene un infield de Grandes Ligas con Xander Bogaerts y Ozzie Albies. Aunque sufrieron la baja de Profar, traen brazos jóvenes que superan las 100 millas y la experiencia de Kenley Jansen para el final del partido. Es un duelo entre la mejor ofensiva contra una defensa europea que no regala nada.

Mi pronóstico: El ‘Arepa Power’ se impone en un juego de muchas carreras. Gana Venezuela 7-4. ¿Ustedes qué dicen?

Last modified: marzo 6, 2026