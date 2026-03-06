Celta vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 27 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡Alarma en la Casa Blanca! El Real Madrid visita al Celta de Vigo este viernes con la obligación absoluta de frenar su caída libre. Tras perder de forma consecutiva ante Osasuna y Getafe, el equipo de Álvaro Arbeloa ha cedido el liderato y ahora se encuentra a cuatro puntos del Barcelona.

El momento es crítico para los merengues. No solo llegan heridos en la tabla, sino que enfrentan una plaga de bajas impresionante: no estará Kylian Mbappé y se confirmó la terrible noticia de que Rodrygo se pierde prácticamente un año por una lesión de ligamentos. Con el Manchester City a la vuelta de la esquina en Champions, el Madrid se juega la temporada en Balaídos.

Pero ojo con el Celta. El equipo de Claudio Giráldez vuela en sexta posición y llega con cuatro victorias seguidas en todas las competiciones. Además, ya saben lo que es pegarle al Madrid esta temporada, pues ganaron 2-0 en el Bernabéu en diciembre.

Será un duelo de alta tensión: el mejor visitante del torneo contra un Celta que busca un doblete histórico sobre los blancos. Mi pronóstico es un empate 2-2 que dejará la liga al rojo vivo. ¿Ustedes qué dicen? ¿El Madrid sale del bache o el Celta da la sorpresa?»

