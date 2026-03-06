México vs Gran Bretaña EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡México está de regreso! Tras aquel histórico tercer lugar en 2023, la Selección Mexicana debuta en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 enfrentando a Gran Bretaña en el Parque Daikin de Houston. Es el inicio del Grupo B y la misión es clara: superar lo hecho en la edición anterior.

México presenta un róster renovado con 18 caras nuevas. El pitcheo es de miedo: Andrés Muñoz, el cerrador estrella de Seattle que viene de rescatar 38 juegos, liderará un bullpen de élite. En la rotación, Javier Assad de los Cubs y el veterano Taijuan Walker buscarán colgar los ceros. Pero la ofensiva no se queda atrás; debuta el receptor All-Star Alejandro Kirk, y por supuesto, el alma de este equipo, el carismático Randy Arozarena, quien viene de su mejor temporada en jonrones y robos de base.

Ojo con Gran Bretaña, que ya no es el equipo desconocido de antes. Traen a una superestrella de los Yankees: Jazz Chisholm Jr., un jugador que viene de un año de 30 cuadrangulares y 30 robos. Junto al prospecto número uno Harry Ford, los británicos apostarán por la velocidad y el ‘juego pequeño’ para intentar dar la sorpresa.

México ganó apenas por una carrera en 2023, así que no se pueden confiar. Mi pronóstico: la profundidad del pitcheo mexicano marcará la diferencia. Gana México 6-2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Arrancamos con victoria?

Last modified: marzo 6, 2026