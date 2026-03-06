Written by: marzo 6, 2026 Béisbol

Puerto Rico vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Puerto Rico vs Colombia

¡La isla del encanto se viste de fiesta! San Juan recibe el debut de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol ante una selección de Colombia que ya sabe lo que es pelear contra los grandes. El Estadio Hiram Bithorn será una caldera para apoyar al ‘Team Rubio’ en su camino por el título que se les ha escapado en las finales.

Puerto Rico llega con ausencias pesadas como Lindor y Correa, pero ojo, que traen a un fuera de serie: Nolan Arenado, el hombre de los seis Guantes de Platino, que defenderá la esquina caliente. Y para cerrar la puerta, tienen al ‘Sugar’, Edwin Díaz, el mejor relevista de la actualidad. Con el apoyo de su gente, los boricuas son los claros favoritos del grupo.

Pero no descarten a Colombia. El equipo de los ‘cafeteros’ tiene brazos con mucha experiencia en Grandes Ligas como José Quintana y veteranos de mil batallas como Gio Urshela y Donovan Solano. Además, traen una joya que dio de qué hablar en las eliminatorias: Jesús Marriaga, quien llega con números de videojuegos tras batear para .500.

Es el duelo del pitcheo boricua contra la garra colombiana. Mi pronóstico: Puerto Rico impone condiciones en casa y se lleva el triunfo 5-2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá fiesta en San Juan o sorpresa colombiana?

