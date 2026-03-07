Países Bajos vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Duelo de potencias en Miami! Este domingo, el LoanDepot Park vibra con un choque crucial del Grupo D: República Dominicana frente a los Países Bajos. La novena quisqueyana busca dar un golpe de autoridad y poner un pie en la siguiente ronda, pero frente a ellos tendrán a unos neerlandeses que vienen con la moral por las nubes tras una victoria dramática.

República Dominicana llega tras un debut explosivo donde demostraron por qué son los favoritos al título. Con Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr. liderando la ofensiva, hoy mandan a la loma a Luis Severino para intentar amarrar el 2-0. Sin embargo, no se pueden confiar: Países Bajos viene de dejar en el terreno a Nicaragua con un espectacular cuadrangular de Ozzie Albies y saben que un triunfo hoy los mete de lleno en la pelea por la clasificación.

Es el poder del Caribe contra la disciplina europea. ¿Podrá Severino frenar el ímpetu de los tulipanes o Dominicana demostrará quién manda en Miami?

Mi pronóstico: El poder dominicano es demasiado para el pitcheo europeo. Gana República Dominicana 8-3. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

Last modified: marzo 7, 2026