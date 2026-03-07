Written by: marzo 7, 2026 Liga MX Clausura 2026

Querétaro vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Querétaro vs América

¡Alerta roja en Coapa! El América visita a los Gallos Blancos de Querétaro este sábado con la obligación absoluta de ganar para no hundirse en la tabla. Tras el duro golpe recibido ante Juárez, el equipo de André Jardine ha salido de puestos de liguilla y la presión sobre el técnico brasileño está al máximo.

La gran noticia para las Águilas es el posible regreso de su capitán, Henry Martín. El América ha carecido de pegada en los últimos juegos y necesitan que ‘La Bomba’ regrese encendido para rescatar el barco. Enfrente estarán unos Gallos que, aunque no tienen la misma presión mediática, saben que vencer al América en La Corregidora salvaría gran parte de su temporada.

Es un partido de vida o muerte para las aspiraciones azulcremas. ¿Podrá el campeón despertar o los Gallos profundizarán la crisis de Jardine?

Mi pronóstico: Con el regreso de Henry, el América saca la casta. Gana el América 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay reacción de las Águilas o sorpresa en Querétaro? ¡Los leo en los comentarios!»

