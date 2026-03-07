Written by: marzo 7, 2026 Béisbol

Israel vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Israel vs Venezuela

¡Continúa el camino de la Vinotinto en el Clásico Mundial! Este sábado, Venezuela busca dar un paso gigante hacia la clasificación enfrentando a la selección de Israel en Miami. Tras un debut contundente donde superaron a los Países Bajos, los venezolanos quieren confirmar que son serios candidatos al título de este 2026.

Venezuela llega con la confianza a tope y mandará a Emmanuel de Jesús a la lomita con la misión de sumar el segundo triunfo. Por su parte, Israel hace su gran debut en el torneo tras descansar en la primera jornada. Los israelíes ya saben lo que es ser el ‘matagigantes’ del Clásico y confían en el brazo de Ben Simon para dar la primera gran sorpresa del Pool D.

¿Podrá el ‘Arepa Power‘ mantener su racha ganadora o Israel arruinará el debut perfecto de los sudamericanos?

Mi pronóstico: La profundidad del róster venezolano marcará la diferencia. Gana Venezuela 5-2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es su marcador para hoy? ¡Los leo en los comentarios!

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 7, 2026
Querétaro vs América Previous Story
Querétaro vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026
Pachuca vs Puebla Next Story
Pachuca vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Related Posts

Panamá vs Puerto Rico

Panamá vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 7, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de vida o muerte en el...

Read More
Corea vs Japón

Corea vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 6, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de titanes en el Tokyo...

Read More
Nicaragua vs República Dominicana

Nicaragua vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 6, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El ‘Plátano Power’...

Read More
Puerto Rico vs Colombia

Puerto Rico vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 6, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡La isla del encanto se viste de...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *