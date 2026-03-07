Israel vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Venezuela aplasta a Israel! 🔥✅



📌Con un Luis Arráez encendido (2 HR y 2 2B), el equipo venezolano derrotó 11-2 a la novena israelí en el segundo juego del Clásico Mundial 2026 🔝🇻🇪



📌 El tercer compromiso será el próximo lunes ante Nicaragua ⏭️🇳🇮#WBC#LíderEnDeportes pic.twitter.com/hRMXQ8JaTe — Líder en Deportes (@LiderEsDeporte) March 8, 2026

¡Continúa el camino de la Vinotinto en el Clásico Mundial! Este sábado, Venezuela busca dar un paso gigante hacia la clasificación enfrentando a la selección de Israel en Miami. Tras un debut contundente donde superaron a los Países Bajos, los venezolanos quieren confirmar que son serios candidatos al título de este 2026.

Venezuela llega con la confianza a tope y mandará a Emmanuel de Jesús a la lomita con la misión de sumar el segundo triunfo. Por su parte, Israel hace su gran debut en el torneo tras descansar en la primera jornada. Los israelíes ya saben lo que es ser el ‘matagigantes’ del Clásico y confían en el brazo de Ben Simon para dar la primera gran sorpresa del Pool D.

¿Podrá el ‘Arepa Power‘ mantener su racha ganadora o Israel arruinará el debut perfecto de los sudamericanos?

Mi pronóstico: La profundidad del róster venezolano marcará la diferencia. Gana Venezuela 5-2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es su marcador para hoy? ¡Los leo en los comentarios!

Last modified: marzo 7, 2026