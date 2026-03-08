Toluca vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Written by: marzo 8, 2026 Liga MX Clausura 2026

El Infierno está que arde y el bicampeón no se detiene! Este domingo, el Toluca recibe al FC Juárez en la Jornada 10 del Clausura 2026. Los Diablos de Antonio Mohamed son el único equipo que se mantiene invicto en el torneo y buscan asaltar el liderato general, pero cuidado, que los Bravos vienen encendidos tras dar la campanada en la capital.

Toluca llega con la moral por las nubes tras remontarle a Pumas a media semana, pero la noticia que paraliza al infierno es el regreso de Alexis Vega. Tras cuatro meses fuera por lesión, el héroe de la última final está listo para volver a las canchas y ayudar a los escarlatas a cazar al Cruz Azul en la cima de la tabla.

Sin embargo, Juárez no será un escalón fácil. Los Bravos marchan en la posición 12, pero llegan con dos triunfos al hilo, incluyendo esa victoria agónica ante el América en el último minuto. Vienen con la motivación a tope y quieren demostrar que pueden tumbar a otro gigante en su propia casa.

Es un duelo de mucha estrategia: el invicto del bicampeón contra la racha positiva de la frontera. Mi pronóstico: El infierno pesará y Toluca se lleva los tres puntos. Gana Toluca 3-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se mantiene el invicto escarlata o Juárez da otra sorpresa? ¡Los leo!

