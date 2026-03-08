Tijuana vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Duelo de urgencias en la frontera! Los Xolos de Tijuana reciben a los Guerreros del Santos Laguna este domingo para cerrar la actividad de la Jornada 10 del Clausura 2026. Con el torneo pasando ya su primera mitad, ambos equipos necesitan sacar el ábaco y empezar a sumar de a tres si no quieren despedirse temprano de sus aspiraciones de liguilla.

Tijuana llega en una racha increíble de empates; de hecho, han empatado todos sus juegos en el Estadio Caliente esta temporada. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio buscan romper esa inercia y regalarle por fin una alegría a su afición. Por su parte, Santos Laguna vive una crisis profunda: son el sotanero general y aún no conocen la victoria en el torneo. Los Guerreros vienen de dar pelea ante el líder, pero la urgencia de puntos en Torreón ya es crítica.

¿Podrá Tijuana hacer valer la localía o será Santos quien dé la sorpresa y sume su primer triunfo del año?

Mi pronóstico: Los Xolos finalmente rompen la racha de empates en casa. Gana Tijuana 2-0. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién sale del bache en la frontera? ¡Los leo en los comentarios!

