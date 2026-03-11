Real Madrid vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

¡El mundo se detiene para el duelo de titanes! Este miércoles, el Estadio Santiago Bernabéu se viste de gala para el capítulo número 16 de la rivalidad más intensa de la década: Real Madrid frente al Manchester City. Es la quinta temporada consecutiva que estos gigantes se ven las caras en eliminatorias, y la tensión no podría ser más alta en esta ida de los octavos de final.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa llega con sed de revancha tras haber caído ante el City en la fase de liga, pero enfrentan un panorama durísimo ante las posibles bajas de sus máximas figuras, Mbappé y Bellingham. Por su parte, el equipo de Pep Guardiola llega en plan arrollador con 11 partidos invicto y con un Erling Haaland que ya sabe lo que es marcar en la capital española esta temporada.

¿Podrá la mística del Rey de Europa imponerse a las ausencias o el City de Pep volverá a conquistar el Bernabéu?

Mi pronóstico: Las bajas pesarán demasiado para los blancos. Gana el Manchester City 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá victoria épica o ventaja inglesa? ¡Los leo en los comentarios!

Last modified: marzo 11, 2026