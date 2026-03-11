San Diego vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

¡Duelo de alto voltaje en California! Este miércoles, la actividad de la Champions Cup nos regala un choque electrizante: San Diego recibe al Toluca en la ida de los octavos de final y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.
El SnapDragon Stadium será testigo del debut internacional de los Diablos Rojos en esta edición, enfrentando a un equipo que ya demostró que no le teme a los grandes de México.
San Diego llega encendido con tres victorias al hilo en la MLS y con el antecedente de haber eliminado ya a los Pumas en la ronda anterior con una goleada estrepitosa. Sin embargo, enfrente tienen al sublíder actual y bicampeón de la Liga MX: el Toluca del Turco Mohamed.
Los Diablos Rojos vienen de castigar a Juárez y llegan con plantel completo para buscar ese título internacional que tanto ansía su afición.
¿Podrá San Diego repetir la dosis ante otro equipo mexicano o la jerarquía del ‘Chorizo Power’ pondrá orden en California?
Mi pronóstico: Toluca impondrá su gran momento futbolístico. Gana el Toluca 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!