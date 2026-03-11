San Diego vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

En la vuelta vamos unidos 👹🔥 El miércoles es con todo y con todos 🤝🏻 pic.twitter.com/ssCAp3q1mc — Toluca FC (@TolucaFC) March 12, 2026

¡Duelo de alto voltaje en California! Este miércoles, la actividad de la Champions Cup nos regala un choque electrizante: San Diego recibe al Toluca en la ida de los octavos de final y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El SnapDragon Stadium será testigo del debut internacional de los Diablos Rojos en esta edición, enfrentando a un equipo que ya demostró que no le teme a los grandes de México.

San Diego llega encendido con tres victorias al hilo en la MLS y con el antecedente de haber eliminado ya a los Pumas en la ronda anterior con una goleada estrepitosa. Sin embargo, enfrente tienen al sublíder actual y bicampeón de la Liga MX: el Toluca del Turco Mohamed.

Los Diablos Rojos vienen de castigar a Juárez y llegan con plantel completo para buscar ese título internacional que tanto ansía su afición.

¿Podrá San Diego repetir la dosis ante otro equipo mexicano o la jerarquía del ‘Chorizo Power’ pondrá orden en California?

Mi pronóstico: Toluca impondrá su gran momento futbolístico. Gana el Toluca 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

