Celta vs Lyon EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Europa League 2025-26

¡Noche europea en Balaídos! Este jueves, el Celta de Vigo busca seguir haciendo historia en la Europa League cuando reciba al Olympique de Lyon en la ida de los octavos de final y aquí te decimos todos los detalles y nuestro pronóstico.

Los dirigidos por Claudio Giráldez regresan a estas instancias por primera vez desde aquella mítica campaña de 2017 y quieren demostrar que Galicia es territorio prohibido para los visitantes.

El Celta llega con una racha impecable ante equipos de Francia, habiendo derrotado al Lille y al Niza en la fase anterior, sin embargo llegan de un amargo descalabro 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga el pasado viernes con un gol de último minuto.

Por su parte, el Lyon de Paulo Fonseca fue casi perfecto en la fase de liga ganando siete de ocho partidos, pero aterrizan en España en un momento bajo, sumando cuatro juegos sin conocer la victoria en su torneo local. El domingo apenas igualaron 1-1 ante el París cayendo al cuarto puesto.

Será un duelo de mucha paciencia, donde la disciplina defensiva de ambos podría ser la clave.

¿Podrá el Celta mantener su dominio ante los clubes franceses o la jerarquía del Lyon pesará en Balaídos?

Nuestro pronóstico: Un duelo sumamente cerrado donde las defensas se impondrán. Victoria del Celta 1-0. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 12, 2026