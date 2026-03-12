Written by: marzo 12, 2026 Béisbol

Estados Unidos vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estados Unidos vs Canadá

¡El Clásico del Norte se traslada al diamante! Este viernes, Estados Unidos y Canadá se ven las caras en un duelo de vida o muerte por el pase a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Es una rivalidad histórica que hoy cambia el hielo por el bate, y donde la presión está al máximo.

Canadá llega con la moral por las nubes tras una victoria decisiva sobre Cuba. Los de la hoja de maple están jugando su mejor béisbol y entran a este partido sin nada que perder y mucho que ganar, lo que los hace un rival sumamente peligroso.

Por otro lado, los Estados Unidos recibieron una segunda oportunidad tras un cierre de grupo dramático. Ahora, el equipo de Mark DeRosa no tiene margen de error; para ellos la victoria es una obligación y cualquier otro resultado sería un impacto durísimo para el béisbol estadounidense.

¿Podrá Canadá dar la sorpresa del siglo o los Estados Unidos aprovecharán su ‘segunda vida’ para avanzar a semis?

Mi pronóstico: El ‘Dream Team’ sacará la jerarquía ante la presión. Gana Estados Unidos 6 a 2. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!»

