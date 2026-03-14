Atlético San Luis vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

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🏆 Clausura 2026 – Jornada 11

⚽ San Luis vs Pachuca

⚽ Toluca vs Atlas

⚽ Pumas vs Cruz Azul https://t.co/Tv2N5IYUC3 — Tio Futbolero (@TioFutboleroMX_) March 14, 2026

¡Duelo de contrastes en territorio potosino! Este sábado, el Atlético San Luis recibe al Pachuca en el arranque de la jornada 11 del Clausura 2026 y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Tuzos llegan volando alto en los primeros puestos, pero visitan una aduana que históricamente se les complica y donde los locales necesitan puntos para no alejarse de la zona de clasificación.

El San Luis llega golpeado tras ser goleado por el líder, pero tienen un arma letal: João Pedro, el actual líder de goleo con 9 dianas, quien promete poner en aprietos a la zaga hidalguense.

Por su parte, el Pachuca de Estaban Solari llega con la confianza a tope tras vencer al Puebla, ocupando la cuarta posición y con el objetivo de acercarse a su boleto directo a la Liguilla.

¿Podrá el goleador potosino frenar el paso de los Tuzos o el Pachuca se llevará los tres puntos de San Luis?

Mi pronóstico: Será un partido de ida y vuelta con goles de ambos lados. Gana Pachuca 2-1 en un cierre dramático. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 14, 2026