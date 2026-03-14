Written by: marzo 14, 2026 Liga MX Clausura 2026

Atlético San Luis vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga MX Clausura 2026

Atlético San Luis vs Pachuca

¡Duelo de contrastes en territorio potosino! Este sábado, el Atlético San Luis recibe al Pachuca en el arranque de la jornada 11 del Clausura 2026 y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Tuzos llegan volando alto en los primeros puestos, pero visitan una aduana que históricamente se les complica y donde los locales necesitan puntos para no alejarse de la zona de clasificación.

El San Luis llega golpeado tras ser goleado por el líder, pero tienen un arma letal: João Pedro, el actual líder de goleo con 9 dianas, quien promete poner en aprietos a la zaga hidalguense. 

Por su parte, el Pachuca de Estaban Solari llega con la confianza a tope tras vencer al Puebla, ocupando la cuarta posición y con el objetivo de acercarse a su boleto directo a la Liguilla.

¿Podrá el goleador potosino frenar el paso de los Tuzos o el Pachuca se llevará los tres puntos de San Luis?

Mi pronóstico: Será un partido de ida y vuelta con goles de ambos lados. Gana Pachuca 2-1 en un cierre dramático. ¿Cuál es el suyo?

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