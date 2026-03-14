Real Madrid vs Elche EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡El Real Madrid busca la cima de LaLiga! Este sábado, el Estadio Santiago Bernabéu abre sus puertas para recibir al Elche sabiendo que no tienen margen de error y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan inspirados tras una noche mágica en Champions donde pasaron por encima del Manchester City, y ahora regresan al torneo local con un solo objetivo: presionar al Barcelona en la lucha por el título, sin embargo no deben caer en excesos de confianza ante un rival que saldrá sin nada que perder.

La gran figura del momento es Federico Valverde, quien viene de marcar un triplete histórico en Europa y buscará mantener esa racha goleadora ante su afición. Aunque se esperan algunas rotaciones por el desgaste físico, el Madrid sabe que no puede dejar escapar puntos si quiere recortar esa distancia de cuatro unidades con el liderato.

Los Merengues vienen de un sufrido triunfo 2-1 ante el Celta en la jornada pasada, aunque en su último duelo de liga en casa perdieron 0-1 ante el Getafe.

Por su parte, el Elche llega necesitado de oxígeno. Están apenas un punto por encima de la zona de descenso y, aunque no ganan en el Bernabéu en toda su historia, ya han logrado sacar empates valiosos en visitas recientes. Los dirigidos por Eder Sarabia buscarán aprovechar el cansancio europeo de los blancos para dar la sorpresa de la jornada.

¿Podrá el Madrid dormir a un solo punto del líder o el Elche arruinará los planes merengues?

Nuestro pronóstico: La calidad de la plantilla blanca se impondrá sin problemas. Gana el Real Madrid 2-0. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 14, 2026