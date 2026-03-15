Liverpool vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡Duelo de contrastes en Anfield! Este domingo, el Liverpool recibe al Tottenham en un partido con mucha historia reciente y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Reds, que el año pasado se coronaron campeones precisamente ante este rival, buscan recuperar terreno en la lucha por los puestos europeos ante unos Spurs que atraviesan una crisis sin precedentes y les urge reaccionar.

El equipo de Arne Slot viene de un trago amargo en Champions al ser vencidos 1-0 por el Galatasaray, pero sabe que recibir al Tottenham es la oportunidad perfecta para sanar heridas. Con la presión de no sumar su décima derrota de la temporada, el Liverpool apelará a la mística de su estadio para volver a la senda del triunfo.

Por su parte, el Tottenham de Igor Tudor llega en caída libre: han perdido sus últimos seis partidos en todas las competencias y están coqueteando peligrosamente con la zona de descenso. Con una plaga de lesiones y la moral por los suelos, los londinenses buscan un milagro en una cancha donde solo han ganado una vez en sus últimas 16 visitas. Los Spurs también tuvieron acción en Champions siendo aplastados 5-2 en su visita al Atlético de madrid.

¿Podrá el Liverpool repetir la dosis de la temporada pasada o el Tottenham frenará su caída en el escenario menos esperado?

Nuestro pronóstico: La crisis de los Spurs es demasiado profunda. Gana el Liverpool 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 15, 2026