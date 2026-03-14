León vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Duelo de poder a poder en el Bajío! Este sábado, el León recibe a los Xolos de Tijuana en la jornada 11 del Clausura 2026. Es un partido con mucha tensión en el banquillo y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Esmeraldas necesitan lamerse las heridas tras la goleada en Mazatlán que fue un golpe muy duro para el equipo, pero los Xolos tampoco llegan en un buen momento tras caer en casa ante el peor equipo del campeonato.

A pesar de los rumores, la directiva del León ratificó a Nacho Ambriz como el domador de la fiera, por lo que este juego es vital para respaldar al estratega en la cancha. Los Esmeraldas vienen de caer 4-2 ante Mazatlán en la jornada pasada para quedase con 10 puntos en el puesto 13.

Sin embargo, su rival también llega urgido. Los Xolos dirigidos por ‘el Loco’ Abreu, se han mostrado como un plantel ordenado y difícil de descifrar, pero han venido a menos y una muestra fue la derrota de la jornada pasada en casa 2-1 ante Santos, un equipo que tenía más de 700 días sin ganar como visitante.

¿Podrá la fiera hacer respetar el Nou Camp o el ‘Loco’ Abreu se llevará los tres puntos a la frontera?

Nuestro Pronóstico: Será un duelo muy cerrado, pero el León rescatará el triunfo por la mínima. Gana León 1-0. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 14, 2026