Toluca vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

Duelo de alto voltaje en el Infierno! Este sábado, los Diablos Rojos del Toluca reciben al Atlas en un partido que promete sacar chispas en la Jornada 11 del Clausura 2026 y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El equipo de Antonio Mohamed busca mantener su racha impecable en la liga y consolidarse en la parte más alta de la tabla, pero los Zorros quieren recuperar sensaciones.

Toluca llega como sublíder general y presume de ser uno de los pocos equipos que aún no conocen la derrota en este torneo. Aunque vienen de un tropiezo en la Concachampions ante San Diego, en la Liga MX son una auténtica aplanadora y quieren que los Rojinegros paguen los platos rotos en el Nemesio Diez.

Por su parte, el Atlas de Diego Cocca llega con una espina clavada tras caer en el Clásico Tapatío. Los Zorros necesitan sumar con urgencia para no alejarse de los puestos de Liguilla, y qué mejor escenario para dar un golpe de autoridad que quitándole el invicto a los Diablos en su propia casa.

¿Podrá el ‘Turco’ Mohamed mantener el paso perfecto en liga o los de Diego Cocca asaltarán el Infierno?

Mi pronóstico: Toluca hará valer su localía en un juego de muchos goles. Gana Toluca 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 14, 2026