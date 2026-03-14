Pumas vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Duelo de titanes en el Pedregal! Este sábado, Ciudad Universitaria arde con el choque entre Pumas y el Cruz Azul por la jornada 11 del Clausura 2026 y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Es un clásico con un sabor especial: La Máquina llega como líder absoluto, pero visita una aduana donde el año pasado hizo su fortaleza y que ahora deberá conquistar como visitante.

Cruz Azul llega con la moral por las nubes tras vencer a Rayados en la Concachampions y consolidarse en la cima de la liga bajo el mando de Nicolás Larcamón. En 10 jornadas suman un impresionante paso de 8 triunfos, un empate y apenas una derrota.

Pero ojo, que Pumas no se queda atrás: los universitarios son quintos, solo han perdido un juego en todo el torneo y vienen de vencer al Necaxa con el ‘Memote’ Martínez encendido. Es el examen definitivo para ver si los de la UNAM están listos para pelear el título.

¿Podrá Pumas quitarle el invicto de 12 partidos a los Cementeros o La Máquina seguirá arrollando en Ciudad Universitaria?

Nuestro pronóstico: Un partido de ida y vuelta muy cerrado que terminará en triunfo de la Máquina. Gana Cruz Azul 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 14, 2026