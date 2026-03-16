Written by: marzo 16, 2026 Copas Internacionales

Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt

¡Duelo por el pase a Cuartos de Final en Lisboa! Este martes, el Estadio José Alvalade recibe el partido de vuelta entre el Sporting de Portugal y el Bodø/Glimt y aquí te damos los detalles y nuestro pronóstico.

Los noruegos llegan con una ventaja de tres goles tras una exhibición histórica en la ida, y ahora buscan sellar su boleto entre los ocho mejores de Europa.

El Bodø/Glimt ha sido el ‘matagigantes’ de esta Champions: vencieron al Manchester City en fase de grupos, eliminaron al Inter de Milán y ahora tienen contra las cuerdas al Sporting. Con una disciplina táctica envidiable y figuras como Jens Petter Hauge, los noruegos están a 90 minutos de seguir haciendo historia.

Por su parte, el Sporting de Lisboa, sublíder en Portugal, no tuvo actividad el fin de semana para enfocarse al 100% en esta remontada. Los Leones necesitan una tarde perfecta ante su afición para darle la vuelta a un 3-0 que parece pesado, pero en el Alvalade todo puede pasar.

¿Podrá el Sporting lograr la hazaña o el Bodø/Glimt confirmará su lugar como la gran sensación de la Champions?

Nuestro pronóstico: Sporting ganará el partido impulsado por su gente, pero no le alcanzará para remontar el global. Gana Sporting 2-1, pero avanza el Bodø/Glimt. ¿Cuál es el suyo?

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