Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Written by: marzo 17, 2026 CONCACAF Champions Cup 2026

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Monterrey vs Cruz Azul

¡Duelo por el pase a cuartos! Este martes, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla se viste de gala para el partido de vuelta entre Cruz Azul vs Monterrey y aquí te contamos todos los detalles y nuestro pronóstico.

La Máquina llega con una ventaja tras ganar 3-2 en la ida, pero ante unos Rayados heridos, con un poder ofensivo impresionante, nada está definido todavía.

El equipo de Nicolás Larcamón ha mostrado una ofensiva de miedo liderada por Nico Ibáñez, aunque vienen con la espina clavada tras dejar escapar la victoria ante Pumas el fin de semana igualando 2-2, aun así se mantienen como líderes.

Ahora, ante su afición, buscan corregir esos detalles defensivos para sellar su boleto y seguir defendiendo su corona en la Concacaf.

Por su parte, el Monterrey llega en un momento crítico. Fuera de zona de liguilla en el torneo local y con la obligación de ganar por dos goles o marcar al menos tres para avanzar. Con una de las plantillas más caras del continente, los Rayados se juegan la temporada en 90 minutos.

¿Podrá la Máquina pitar fuerte en Puebla o Monterrey logrará la remontada en patio ajeno?

Mi pronóstico: Será un partido de ida y vuelta con muchos goles. Empate 2-2, pero avanza Cruz Azul por el global. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 17, 2026
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