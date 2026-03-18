Written by: marzo 18, 2026 Copas Internacionales

Liverpool vs Galatasaray EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Galatasaray vs Liverpool

¡Noche mágia en Anfield! Este miércoles, el Liverpool recibe al Galatasaray con una sola misión: darle la vuelta al 1-0 de la ida y meterse a los cuartos de final de la Champions League y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Reds necesitan que su estadio sea una auténtica caldera para frenar el ímpetu de los campeones turcos que están motivados listos para concuir la obra.

El equipo de Arne Slot no llega en su mejor momento tras empatar con el Tottenham el fin de semana ubicándose quintos de la tabla, pero la historia está de su lado. El Liverpool ha avanzado en 9 de las 13 ocasiones que perdió la ida por la mínima, y en casa son casi invencibles en Europa. Con Mo Salah y compañía al ataque, los ingleses buscarán asfixiar a su rival desde el primer minuto.

Por su parte, el Galatasaray llega con la moral por las nubes tras ganar en Estambul con gol de Mario Lemina. Aunque son líderes absolutos en Turquía, su gran asignatura pendiente son las visitas a Inglaterra, donde solo han ganado una vez en su historia. ¿Podrán resistir el vendaval de Anfield o los Reds volverán a obrar un milagro europeo?

Nuestro pronóstico: Será un drama total que se definirá en los tiempos extra. Gana el Liverpool 3-1 y avanza a la siguiente ronda. ¿Cuál es el tuyo?

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