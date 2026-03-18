Chivas vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡SALUDEN AL LÍDER 🔥🔥🔥!



Con anotaciones de Brian Gutíerrez, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos las Chivas no tuvieron problemas para vencer y golear 5-0 al León en duelo pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026.



Con este triunfo el… pic.twitter.com/qOWQls0R12 — Fulbox (@fulboxOficial) March 19, 2026

La Liga MX se pone al día con un partido clave en la lucha por el liderato. El Club Deportivo Guadalajara recibe al Club León este miércoles en el Estadio Akron, en un duelo pendiente de la Jornada 9 que puede cambiar la cima del campeonato.

El Rebaño Sagrado tiene una gran oportunidad de quedarse con el primer lugar, mientras que León llega urgido de puntos en medio de una crisis deportiva.

Chivas quiere tomar el liderato

El equipo dirigido por Gabriel Milito atraviesa un momento espectacular en el torneo.

Guadalajara llega tras golear 3-0 a Santos Laguna, resultado que lo colocó en la tercera posición con una marca destacada de ocho victorias y dos derrotas.

Además, el conjunto rojiblanco presume una racha impresionante como local: no pierde en el Estadio Akron desde septiembre de 2025, lo que lo convierte en uno de los equipos más fuertes en casa.

En ataque, la figura de Armando González ha sido determinante, liderando a un equipo que también ha destacado por su solidez defensiva.

Una victoria en este partido pendiente le permitiría a Chivas convertirse en líder en solitario del campeonato, un objetivo claro en su lucha por el título.

León atraviesa una crisis

Del otro lado, el Club León llega en una situación complicada.

Ubicados en la posición 15 de la tabla, los Esmeraldas atraviesan una crisis que se agravó tras su derrota 3-0 ante Club Tijuana, resultado que provocó la salida de Ignacio Ambriz como director técnico.

Sin entrenador y con la presión de sumar puntos, León afronta este compromiso como una de sus últimas oportunidades para mantenerse con vida en el torneo.

A pesar del mal momento, los antecedentes entre ambos equipos suelen ser parejos, por lo que no se puede descartar una sorpresa.

Un partido con objetivos opuestos

El encuentro enfrenta a dos equipos en realidades muy distintas. Chivas buscará imponer su localía y mantener su gran momento, mientras que León intentará reaccionar en medio de la adversidad.

El contexto obliga al Guadalajara a llevar la iniciativa, mientras que la Fiera podría apostar por un planteamiento más cauteloso, buscando aprovechar cualquier error del rival.

¿A qué hora juegan Chivas vs León?

Partido: Chivas vs León

Chivas vs León Competencia: Liga MX – Jornada 9 (pendiente)

Liga MX – Jornada 9 (pendiente) Estadio: Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara Fecha: miércoles

miércoles Hora: 7:05 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Chivas vs León

Por su momento futbolístico, su fortaleza en casa y la crisis de su rival, Chivas parte como claro favorito.

Pronóstico:

Chivas 2 – 0 León.

El Rebaño haría valer su localía para quedarse con el triunfo y asaltar el liderato de la Liga MX

Last modified: marzo 18, 2026