Toluca vs San Diego EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Written by: marzo 18, 2026 CONCACAF Champions Cup 2026

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San Diego vs Toluca

¡Remontada o fracaso en el Infierno! Este miércoles, los Diablos Rojos del Toluca reciben al San Diego en la vuelta de los octavos de la CONCACAF Champions Cup y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras la dolorosa derrota de 3-2 en la ida, donde el equipo estadounidense ganó incluso con dos hombres menos, el Toluca de Antonio Mohamed está obligado a demostrar por qué es el actual campeón de México.

Los escarlatas llegan como sublíderes de la Liga MX aunque el sábado apenas igualaron en casa 1-1 ante el Atlas.

La clave para este miércoles será recuperar la contundencia, ya que en el primer juego solo pudieron marcar por la vía del penal. Ahora, con el apoyo de su gente en ‘La Bombonera’, buscan darle la vuelta al marcador.

Por su parte, el San Diego FC llega en un gran momento. Ya eliminaron a Pumas y ahora tienen contra las cuerdas al Toluca, aunque vienen con dos bajas sensibles por expulsión. En la MLS se mantienen invictos con 3 triunfos y un empate en 4 jornadas. 

¿Podrá el equipo de Mikey Varas resistir la presión del Nemesio Díez o los Diablos impondrán su jerarquía?

Nuestro pronóstico: los Diablos harán valer su localía y la altura. Gana Toluca 2-0 y avanza a la siguiente ronda. ¿Cuál es el suyo?

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