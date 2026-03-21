Monterrey vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

¡Choque de realidades en Monterrey! Este sábado, el Estadio BBVA recibe uno de los duelos más esperado de la Jornada 12: las Chivas visitan a los Rayados y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.
El Rebaño llega en modo ‘trituradora’ tras golear 5-0 al León y consolidarse como el único y absoluto líder del Clausura 2026, pero los Rayados necesitan despertar frente a su gente.
Los dirigidos por Gabriel Milito no creen en nadie. Con la ‘Hormiga’ González encendido y un fútbol que ilusiona a su afición, Guadalajara busca dar un golpe de autoridad en una de las canchas más difíciles del país. Saben que ganar hoy es dar un paso gigante hacia la clasificación y demostrar que están para campeones.
Por su parte, el Monterrey de Nicolás Sánchez vive horas bajas. Tras quedar fuera de la Concachampions ante Cruz Azul a media semana y dejar escapar puntos contra Juárez, los regios están obligados a ganar. Sin Víctor Guzmán por suspensión, Rayados se juega más que tres puntos: se juega el orgullo y la confianza de su afición.
¿Podrá el Rebaño seguir imparable o el Gigante de Acero será la tumba del líder?
Nuestro pronóstico: Chivas está en un estado de gracia total. Gana el Rebaño 2-1 en un partidazo. ¿Cuál es el suyo?