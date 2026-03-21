Monterrey vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con goles de 'Hormiga', Castillo y 'Cotorro', además de un penal atajado en el último minuto por @RangelRaul1, pausamos por la Fecha FIFA con los 3 puntos y el liderato 🔴⚪️#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/foEZvX8IAk — CHIVAS (@Chivas) March 22, 2026

¡Choque de realidades en Monterrey! Este sábado, el Estadio BBVA recibe uno de los duelos más esperado de la Jornada 12: las Chivas visitan a los Rayados y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Rebaño llega en modo ‘trituradora’ tras golear 5-0 al León y consolidarse como el único y absoluto líder del Clausura 2026, pero los Rayados necesitan despertar frente a su gente.

Los dirigidos por Gabriel Milito no creen en nadie. Con la ‘Hormiga’ González encendido y un fútbol que ilusiona a su afición, Guadalajara busca dar un golpe de autoridad en una de las canchas más difíciles del país. Saben que ganar hoy es dar un paso gigante hacia la clasificación y demostrar que están para campeones.

Por su parte, el Monterrey de Nicolás Sánchez vive horas bajas. Tras quedar fuera de la Concachampions ante Cruz Azul a media semana y dejar escapar puntos contra Juárez, los regios están obligados a ganar. Sin Víctor Guzmán por suspensión, Rayados se juega más que tres puntos: se juega el orgullo y la confianza de su afición.

¿Podrá el Rebaño seguir imparable o el Gigante de Acero será la tumba del líder?

Nuestro pronóstico: Chivas está en un estado de gracia total. Gana el Rebaño 2-1 en un partidazo. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 21, 2026