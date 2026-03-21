Pumas vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡LA CDMX ES AZUL Y ORO 🔥🔥🔥!



Con anotación de Robert Morales en tiempo de reposición, los Pumas se llevaron el triunfo 1-0 sobre el América en el Clásico Capitalino



Con esta victoria la UNAM se colocó cuarto con 23 puntos, mientras que las Águilas quedaron octavas con 17… pic.twitter.com/EzJdUQyRwM — Fulbox (@fulboxOficial) March 22, 2026

La Liga MX vivirá uno de sus partidos más intensos este fin de semana cuando Pumas UNAM reciba al Club América en el Estadio Olímpico Universitario, en una nueva edición del Clásico Capitalino.

Más allá de los puntos en disputa, el encuentro representa orgullo, historia y rivalidad, en un duelo que suele paralizar a la capital mexicana cada vez que estos equipos se enfrentan.

Pumas quiere hacerse fuerte en casa

El conjunto universitario dirigido por Efraín Juárez llega ubicado en el quinto lugar de la tabla con 20 puntos, manteniéndose en zona de clasificación.

Uno de los pilares del equipo ha sido el experimentado guardameta Keylor Navas, quien se ha convertido en una pieza fundamental bajo los tres palos y será clave para intentar frenar a la ofensiva americanista.

Pumas llega tras empatar ante Cruz Azul en la jornada anterior, un resultado que dejó sensaciones mixtas pero que mantiene al equipo competitivo en la tabla.

Ahora, en casa y con el apoyo de su afición, los universitarios saben que perder ante el América no es una opción, especialmente en un estadio donde la presión suele jugar un papel importante.

América busca confirmar su buen momento

Del otro lado aparece un América que llega con la confianza en alto. El conjunto azulcrema ocupa la séptima posición del campeonato y atraviesa un momento positivo tras clasificarse recientemente a los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup.

En ataque, las Águilas cuentan con jugadores peligrosos como Raphael Veiga y Vinicius Moreira, quienes han sido determinantes para el funcionamiento ofensivo del equipo.

La misión para el América será clara: sumar una victoria como visitante que lo acerque a los puestos de clasificación directa a la liguilla.

Un clásico que promete intensidad

Los duelos entre Pumas y América suelen caracterizarse por su intensidad, roces constantes y momentos de gran dramatismo.

El escenario en Ciudad Universitaria promete un ambiente espectacular, con dos equipos que necesitan sumar puntos para mantenerse en la pelea dentro de la Liga MX.

Se espera un partido muy equilibrado, donde los detalles y las individualidades podrían terminar marcando la diferencia.

¿A qué hora juegan Pumas vs América?

Partido: Pumas vs América

Pumas vs América Competencia: Liga MX – Jornada 12

Liga MX – Jornada 12 Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Fecha: sábado

sábado Hora: 7:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Pumas vs América

Por el momento de ambos equipos y la intensidad habitual de este clásico, se espera un encuentro muy cerrado.

Pronóstico:

Pumas 1 – 1 América.

Last modified: marzo 21, 2026