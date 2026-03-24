Real Madrid vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

La UEFA Women’s Champions League entra en su fase decisiva con un enfrentamiento de alto voltaje. Este miércoles, el Real Madrid Femenino recibe al FC Barcelona Femení en la ida de los cuartos de final, en un nuevo capítulo del gran clásico del fútbol español.

El partido promete emociones fuertes, ya que ambos equipos llegan con grandes objetivos en Europa y con la ambición de acercarse a las semifinales del torneo.

Real Madrid quiere aprovechar su mejor momento

El conjunto blanco dirigido por Pau Quesada atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada.

Las madridistas llegan con siete victorias consecutivas y una solidez defensiva notable, acumulando cinco porterías en cero durante esa racha positiva.

En su último compromiso de Liga F, el Real Madrid superó 1-0 al SD Eibar Femenino, resultado que le permitió colocarse en la segunda posición del campeonato.

Ahora, el objetivo será aprovechar la localía y competir al máximo para intentar sorprender al favorito de la eliminatoria.

Barcelona llega como gran candidato

Del otro lado aparece el poderoso FC Barcelona Femení, dirigido por Pere Romeu, uno de los equipos más dominantes del fútbol europeo.

Las azulgranas vienen de una contundente victoria 7-1 frente al Athletic Club Femenino, demostrando nuevamente su enorme capacidad ofensiva.

El Barcelona llega con la ambición de conseguir un póker de títulos esta temporada, además de buscar revancha tras la final perdida el año pasado ante el Arsenal Women.

Su objetivo en este partido será claro: llevarse una ventaja importante para la vuelta que se disputará en el Spotify Camp Nou.

Un clásico europeo con mucho en juego

Los enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona siempre generan enorme expectativa, y esta eliminatoria en Champions no será la excepción.

El Real Madrid intentará competir mejor que en los duelos de liga, mientras que el Barcelona buscará imponer su jerarquía europea para acercarse a las semifinales.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona Femenino?

Partido: Real Madrid Femenino vs Barcelona Femenino

Real Madrid Femenino vs Barcelona Femenino Competencia: UEFA Women’s Champions League – Cuartos de final (ida)

UEFA Women’s Champions League – Cuartos de final (ida) Estadio: Estadio Alfredo Di Stéfano

Estadio Alfredo Di Stéfano Fecha: miércoles

miércoles Hora: 12:45 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Real Madrid vs Barcelona Femenino

Aunque el Real Madrid llega en gran forma, el poder ofensivo y la experiencia europea del Barcelona lo colocan como favorito.

Pronóstico:

Real Madrid 1 – 3 Barcelona.

Last modified: marzo 25, 2026