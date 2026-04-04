Chivas vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

El liderato está en juego en la Liga MX. Este domingo, Chivas recibe a Pumas en el Estadio Akron, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

Ambos equipos se encuentran dentro del top 4 de la tabla, por lo que este partido podría ser determinante en la lucha por los primeros puestos rumbo a la Liguilla.

Chivas, líder sólido y candidato al título

El Guadalajara atraviesa un momento espectacular. Con 30 puntos, el equipo dirigido por Gabriel Milito se ha consolidado como el líder del torneo gracias a un estilo de juego ofensivo y efectivo.

El Rebaño Sagrado no conoce la derrota desde hace varias semanas, lo que lo posiciona como el principal candidato al título del Clausura 2026.

Además, llega motivado tras vencer a CF Monterrey en la jornada pasada y superar a Atlas FC en un amistoso durante la Fecha FIFA.

Pumas, en gran momento tras ganar el Clásico

Por su parte, Pumas llega con la confianza a tope tras imponerse en el Clásico ante Club América.

El conjunto universitario ocupa la cuarta posición y ha demostrado ser un equipo competitivo y resiliente, capaz de sobreponerse a situaciones adversas durante los partidos.

Esa capacidad de reacción será clave ante un rival como Chivas, que suele imponer condiciones desde el inicio, especialmente jugando en casa.

Pronóstico Chivas vs Pumas

Todo apunta a un partido dinámico, con llegadas en ambas áreas y dos equipos que no renuncian al ataque.

Chivas buscará aprovechar su localía y su gran momento futbolístico, mientras que Pumas intentará competir con intensidad y aprovechar cualquier espacio.

Pronóstico: victoria de Chivas 2-1 en un duelo de ida y vuelta.

La incógnita será si los universitarios logran frenar al líder o si el Guadalajara seguirá firme rumbo a la Liguilla.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Last modified: abril 4, 2026