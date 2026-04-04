Cruz Azul vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 4, 2026 Liga MX Clausura 2026

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Cruz Azul vs Pachuca

¡La Máquina regresa al ruedo y no hay margen de error! Este sábado, Cruz Azul se enfrenta a Pachuca en un Estadio Cuauhtémoc buscando regresar a la senda del triunfo y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto la Máquina como los Tuzos sabe que estamos en la recta final de la temporada regular y necesitan apretar el paso si quieren quedarse en buena posición rumbo a la liguilla.

Tras el último parón de Fecha FIFA, el equipo de Nicolás Larcamón llega con una misión clara: recuperar la senda del triunfo tras un amargo empate en Mazatlán. Aunque en un amistoso vienen de golear 3-0 al Atlético Nacional.

Ojo, que la Máquina llega herida en su alineación. Sin la magia de Palavecino por suspensión y con Rotondi fuera por lesión, es el momento de que las nuevas joyas brillen. ¡Todas las miradas están sobre Luka Romero y Andrés Montaño! Es su oportunidad de oro para demostrar que el plantel tiene profundidad de sobra para pelear el título.

Enfrente está el Pachuca, un rival que históricamente se le atraganta a los azules. Larcamón ya lo advirtió: los Tuzos son un proyecto de inversión y planeación envidiable. Vienen de empatar con el bicampeón Toluca y buscan arruinarle la fiesta a la afición celeste en Puebla. 

¿Podrá Cruz Azul mantener el paso rumbo al liderato o los Tuzos darán el golpe de autoridad?

Nuestro pronóstico: Un partido de ajedrez táctico. Gana Cruz Azul 2-1 con protagonismo juvenil. ¿Cuál es el suyo?

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