Written by: abril 4, 2026 Liga MX Clausura 2026

Querétaro vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga MX Clausura 2026

Querétaro vs Toluca

«¡El bicampeón quiere la cima en Querétaro! Este sábado, los Gallos Blancos reciben al Toluca en un duelo que, en el papel, parece una misión imposible para los locales y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Gallos Blancos están hundidos con apenas una victoria en 11 partidos, todo lo contrario a los Diablos Rojos que pelean la cima siendo el único equipo que todavía se mantiene invicto en 12 jornadas.

El equipo queretano vive una pesadilla: lugar 17 de la tabla, apenas 8 puntos y una falta de consistencia que tiene las alarmas encendidas en el banquillo.

Pero ojo, que en la Liga MX nada está escrito. Los Gallos buscarán que La Corregidora pese para frenar al equipo más dominante de los últimos tiempos.

Enfrente está el «Diablo» que mete miedo. El Toluca, actual bicampeón, llega con 26 puntos y un funcionamiento que roza la perfección. Para los escarlatas, ganar en patio ajeno es obligatorio si quieren asaltar el liderato general en esta recta final del torneo. 

¿Podrán los Gallos dar la sorpresa de la jornada o el bicampeón pasará por encima del gallinero?

Nuestro pronóstico: La jerarquía del bicampeón es demasiada. Gana Toluca 2-0. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 4, 2026
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