Curazao vs Costa de Marfil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

Cero margen de error y un boleto directo a la fase final en juego! ¿Podrá la humilde selección caribeña de Curazao dar el golpe más sorpresivo en la historia de los Mundiales frente a una Costa de Marfil repleta de estrellas europeas obligada a ganar? Este jueves el Lincoln Financial Field de Filadelfia vibrará con un auténtico choque de trenes. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Caribeños llegan con la motivación a tope listos para una nueva sorpresa, pero los Africanos quieren firmar su clasificación sin complicaciones.

La selección de Curazao llega con el ánimo recuperado tras firmar un histórico y disciplinado empate a cero frente a Ecuador, demostrando que, a pesar de la sacudida de 7-1 que sufrieron ante Alemania, tienen un espíritu indestructible.

Sin embargo, Costa de Marfil no dará concesiones. Los africanos llegan con tres puntos y la necesidad absoluta de golear para amarrar su boleto y no depender de lo que haga Alemania en el otro juego del sector.

El partido promete ser una batalla sin descanso en tres cuartos de cancha. Toda la zaga caribeña, liderada por el arquero Eloy Room, tendrá la titánica misión de contener la potencia física de Franck Kessié y la velocidad de Amad Diallo.

Curazao buscará replegar sus líneas, congelar el mediocampo con Leandro Bacuna y esperar un contragolpe quirúrgico apoyados en la velocidad de Tahith Chong, del Sheffield United.

Por la inmensa diferencia de plantillas y la presión del boleto, las apuestas ponen a Costa de Marfil como clara favorita. Los expertos proyectan un trámite cerrado de -2.5 goles en total, perfilando una victoria de los Elefantes de 2-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 24, 2026