Atlético San Luis vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Cita de alta exigencia en San Luis Potosí! El Atlético San Luis recibe a Santos Laguna en un choque de la Liga MX donde ambos equipos llegan con una racha ganadora, pero también con la enorme presión de saber que una derrota podría dejarlos prácticamente fuera de la lucha por un lugar en la Liguilla.

Los dos conjuntos se encuentran peleando en la parte baja de la clasificación y necesitan sumar de a tres para meterse de lleno en la pelea. La situación es clara: un triunfo puede cambiar completamente su panorama, mientras que perder significaría quedarse prácticamente sin margen de maniobra.

Después de la Fecha FIFA, el escenario está servido para un partido intenso, ríspido y con dos equipos que atraviesan su mejor momento de la temporada justo cuando más necesitan los resultados.

San Luis busca su tercera victoria consecutiva

El conjunto potosino llega con la confianza por las nubes después de conseguir dos triunfos consecutivos ante Necaxa y Pumas.

Estas victorias permitieron al Atlético San Luis recuperar terreno en la clasificación y colocarse en la decimotercera posición con 12 puntos, todavía con posibilidades reales de meterse en la pelea por la fase final.

Además, el momento ofensivo del equipo es especialmente alentador. San Luis ha conseguido marcar seis goles en sus últimos dos partidos, una producción que refleja el crecimiento que ha mostrado el conjunto en este tramo del campeonato.

Ahora buscará prolongar la dinámica positiva y conseguir su tercera victoria consecutiva, esta vez ante un rival que también llega lanzado.

El equipo potosino tendrá que asumir la iniciativa como local. Sébastien Salles-Lamonge será una pieza fundamental para darle claridad al ataque y encontrar los espacios que permitan activar a los jugadores de banda.

La intención será acelerar por los costados y generar situaciones para Felipe Mora, quien tendrá la responsabilidad de convertir las oportunidades en goles.

Santos Laguna llega lanzado

Los Guerreros atraviesan una dinámica que los convierte en un rival especialmente peligroso.

El conjunto dirigido por Renato Paiva llega después de conseguir tres victorias consecutivas ante Juárez, Toluca y Pachuca, resultados que han cambiado completamente el ánimo dentro del equipo y lo mantienen con vida en la pelea por la clasificación.

Santos sabe que este partido puede representar otro paso enorme hacia la recuperación. Un nuevo triunfo le permitiría acercarse todavía más a los puestos que otorgan posibilidades de disputar la fase final.

Sin embargo, jugar fuera de casa ante un San Luis que también viene de ganar dos encuentros consecutivos representa una prueba importante.

Los Guerreros necesitarán mantener el orden y evitar conceder espacios innecesarios. Bajo los tres palos, Carlos Acevedo será nuevamente uno de los principales referentes del equipo y tendrá que responder ante la presión ofensiva de los locales.

En ataque, la dinámica de Fran Villalba y Ezequiel Bullaude será fundamental para generar peligro y aprovechar cualquier espacio que aparezca detrás de la defensa potosina.

Atlético San Luis vs Santos Laguna: las claves del partido

El encuentro promete ser una batalla muy equilibrada porque ambos equipos llegan con confianza y necesidades prácticamente idénticas.

San Luis intentará tomar la iniciativa desde el comienzo. El conjunto local buscará tener mayor presencia con el balón y utilizar la creatividad de Salles-Lamonge para abrir el bloque defensivo de Santos.

La velocidad por las bandas será otro recurso importante. Si los potosinos consiguen superar a los laterales visitantes, podrán generar centros y situaciones para Felipe Mora dentro del área.

Santos, en cambio, puede sentirse cómodo esperando determinados momentos para atacar. La prioridad será mantener el orden, resistir la presión inicial y aprovechar cualquier pérdida de San Luis para salir rápidamente.

Ahí entrarán en acción Villalba y Bullaude, dos futbolistas capaces de darle dinamismo al ataque y generar peligro en transiciones.

La batalla en el centro del campo también tendrá un peso enorme. El equipo que consiga controlar los segundos balones y reducir las pérdidas en zonas comprometidas tendrá mayores posibilidades de inclinar el encuentro.

Un partido donde nadie puede regalar nada

La posición de ambos equipos en la tabla convierte cada detalle en algo determinante.

San Luis sabe que juega como local y que debe aprovechar esa condición para conseguir tres puntos que lo acerquen a la pelea por la Liguilla. Santos, por su parte, llega con la confianza de tres triunfos consecutivos y no quiere desperdiciar el impulso conseguido.

Esto puede provocar un partido muy disputado, con fases de mucha intensidad y pocos espacios.

El primer gol tendrá una importancia enorme. Si San Luis consigue adelantarse, Santos tendrá que asumir más riesgos y eso podría generar espacios para los velocistas locales.

Pero si los Guerreros golpean primero, el conjunto potosino estará obligado a adelantar líneas y podría dejar zonas libres para los atacantes visitantes.

La presión por la Liguilla eleva la tensión

Con la tabla tan apretada, ninguno de los dos equipos puede permitirse una derrota.

Los seis goles marcados por San Luis en sus últimos dos partidos demuestran que el conjunto local llega con confianza en ataque, mientras Santos presume una racha todavía más impresionante con tres victorias consecutivas.

Por eso, el partido puede convertirse en una auténtica prueba de personalidad.

El conjunto que consiga manejar mejor la presión y mantener la concentración durante los 90 minutos tendrá una ventaja importante. En un duelo de estas características, una desconcentración defensiva, una pelota parada o una transición mal defendida pueden terminar definiendo el resultado.

Pronóstico Atlético San Luis vs Santos Laguna: máxima igualdad

El impulso futbolístico de ambos equipos hace difícil encontrar un favorito claro.

San Luis cuenta con la localía y llega después de marcar seis goles en sus últimos dos encuentros, pero Santos atraviesa una dinámica todavía más larga de victorias y llega con la confianza que otorgan sus triunfos ante Juárez, Toluca y Pachuca.

Todo apunta a un partido muy cerrado y de mucha intensidad. Los dos conjuntos tendrán momentos para atacar, pero también deberán ser extremadamente cuidadosos para no conceder espacios.

La necesidad de ambos podría terminar equilibrando todavía más el encuentro.

Pronóstico final

🔮 Nuestro pronóstico: Atlético San Luis 1-1 Santos Laguna

Pronosticamos un muy parejo empate 1-1 entre Atlético San Luis y Santos Laguna.

El conjunto potosino intentará aprovechar su localía y su buen momento ofensivo mediante la creatividad de Salles-Lamonge, la velocidad por las bandas y la presencia de Felipe Mora.

Santos responderá con un bloque ordenado, la seguridad de Carlos Acevedo y la dinámica ofensiva de Fran Villalba y Ezequiel Bullaude.

El impulso futbolístico que traen ambos conjuntos, combinado con lo apretado de la clasificación, apunta hacia un partido ríspido, intenso y sumamente nivelado en el que ninguno conseguirá imponer una diferencia definitiva.

Last modified: octubre 11, 2026