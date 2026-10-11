Pachuca vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡No hay margen para tropezar en el Estadio Hidalgo! Los Tuzos del Pachuca reciben a los Rayos del Necaxa en un duelo de la Liga MX que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la pelea por la Liguilla.

Pachuca llega ubicado en el undécimo puesto con 12 puntos, mientras Necaxa aparece en el penúltimo lugar con apenas 8 unidades. Los dos necesitan sumar, aunque la presión es todavía mayor para los hidrocálidos, que están obligados a reaccionar si quieren mantener con vida sus aspiraciones.

Además, existe un ingrediente histórico que puede pesar en el desarrollo del encuentro: los Tuzos acumulan ocho partidos consecutivos sin perder ante Necaxa, una racha que se extiende por cuatro años y que buscarán prolongar nuevamente en casa.

Pachuca quiere hacer valer su dominio en el Hidalgo

El conjunto hidalguense llega a este compromiso respaldado por una estadística que puede darle confianza.

Pachuca no pierde ante Necaxa desde hace cuatro años y ha conseguido mantenerse invicto durante ocho enfrentamientos consecutivos. Ahora, con la necesidad de sumar para acercarse nuevamente a la zona de clasificación, buscará convertir ese dominio reciente en una nueva victoria.

Los Tuzos ocupan actualmente la undécima posición con 12 puntos, una ubicación que todavía les permite soñar con la Liguilla, pero que también les exige comenzar a sumar con mayor regularidad.

La propuesta local deberá ser agresiva desde el centro del campo. Pachuca intentará imponer intensidad en la medular, recuperar rápidamente la pelota y llevar el partido hacia el área de los Rayos.

En el último tercio aparecerá una de sus grandes armas: Salomón Rondón. El delantero venezolano ha sido uno de los protagonistas ofensivos del certamen y suma 10 anotaciones, por lo que su presencia dentro del área será determinante.

Si Pachuca consigue abastecerlo con frecuencia, Necaxa tendrá una tarea complicada para contenerlo.

Necaxa llega con la obligación de reaccionar

Los Rayos atraviesan una situación mucho más delicada.

El conjunto necaxista ocupa el penúltimo lugar con apenas ocho puntos y llega después de sufrir una derrota por 4-2 ante América, un resultado que aumentó todavía más la urgencia por conseguir puntos.

Necaxa no puede permitirse especular. Cada jornada que pasa reduce el margen de maniobra y obliga al equipo a buscar resultados positivos, especialmente ante rivales que también están peleando por meterse a la fase final.

Sin embargo, existe un dato que puede alimentar el optimismo de los visitantes: los Rayos han conseguido marcar en nueve de sus últimos diez partidos.

Esa capacidad para encontrar el gol puede ser una herramienta importante en el Hidalgo. Aunque el planteamiento probablemente sea más cauteloso, Necaxa tendrá que aprovechar cualquier oportunidad que aparezca.

La intención será replegar las líneas, aislar al ataque del Pachuca y salir rápidamente cuando consiga recuperar la pelota. En ese escenario, Julián Carranza será una de las principales cartas ofensivas para atacar los espacios.

Pachuca vs Necaxa: las claves del partido

La batalla táctica podría estar marcada por la iniciativa de Pachuca y la resistencia de Necaxa.

Los Tuzos buscarán controlar la zona central, imponer intensidad y mover rápidamente la pelota para encontrar espacios alrededor del bloque visitante. El objetivo será evitar que Necaxa pueda sentirse cómodo defendiendo cerca de su área.

La presencia de Salomón Rondón será fundamental. Sus movimientos pueden obligar a los centrales a mantenerse constantemente atentos y abrir espacios para los jugadores que lleguen desde segunda línea.

Necaxa tendrá que defender con mucha disciplina. Su principal objetivo será reducir los espacios interiores y evitar que Pachuca pueda conectar fácilmente con Rondón.

Una vez recuperada la pelota, los Rayos buscarán acelerar. La velocidad de Julián Carranza puede convertirse en un recurso importante si los locales adelantan demasiado sus líneas.

Un duelo condicionado por la necesidad de sumar

La posición de ambos equipos en la tabla convierte el partido en mucho más que un simple enfrentamiento de jornada.

Pachuca necesita los tres puntos para mantenerse cerca de los puestos que permiten luchar por la Liguilla. Una victoria podría darle un impulso importante en la recta decisiva del campeonato.

Necaxa, por su parte, prácticamente no tiene margen de error. Los ocho puntos que acumula lo mantienen en una situación complicada y cualquier nueva derrota podría alejarlo todavía más de su objetivo.

Eso puede provocar un encuentro con mucha tensión, especialmente si el marcador permanece igualado durante buena parte del partido.

Los Tuzos tendrán que manejar la ansiedad y no desesperarse ante un bloque visitante que probablemente buscará cerrar espacios. Necaxa deberá resistir y aprovechar las oportunidades que tenga para hacer daño.

La segunda mitad puede marcar la diferencia

Uno de los escenarios más probables es que Necaxa consiga mantener el partido equilibrado durante el primer tramo.

El bloque compacto de los Rayos puede dificultar la circulación del Pachuca, obligando a los locales a tener paciencia y buscar diferentes caminos hacia el área.

Sin embargo, conforme avance el encuentro, la presión puede comenzar a generar espacios.

La profundidad ofensiva del Pachuca y su capacidad para insistir pueden terminar inclinando la balanza en la segunda mitad, especialmente si Rondón consigue recibir con mayor frecuencia cerca del área.

Para Necaxa, el desafío será mantener la concentración hasta el último minuto. Una desconexión puede resultar suficiente para que los Tuzos encuentren el gol decisivo.

Pronóstico Pachuca vs Necaxa: los Tuzos prolongarán su dominio

Necaxa tiene argumentos para competir. Su tendencia a marcar goles y la posibilidad de plantear un partido cerrado pueden generar dificultades para el conjunto local.

Sin embargo, la diferencia en la clasificación, la localía y, sobre todo, la enorme racha favorable del Pachuca en este enfrentamiento hacen que los Tuzos partan con ventaja.

Pachuca llega con mejores condiciones para controlar el partido y cuenta con un referente ofensivo como Rondón, que atraviesa un gran momento goleador.

Los Rayos seguramente tendrán alguna oportunidad y su capacidad reciente para marcar hace pensar que pueden encontrar la red, pero sostener el resultado durante los 90 minutos será una tarea complicada.

Pronóstico final

🔮 Nuestro pronóstico: Pachuca 2-1 Necaxa

Pronosticamos una trabajada victoria del Pachuca por 2-1 sobre Necaxa.

Los Tuzos deberían imponer su intensidad en la medular, controlar buena parte de la posesión y buscar constantemente a Salomón Rondón, quien con sus 10 goles representa una amenaza permanente dentro del área.

Necaxa responderá con un planteamiento más conservador, intentando aislar al ataque local y aprovechar la velocidad de Julián Carranza para generar peligro al contragolpe.

El encuentro podría mantenerse muy equilibrado durante buena parte del desarrollo, pero la contundencia ofensiva del Pachuca, el peso del Estadio Hidalgo y su marcada tendencia favorable ante los Rayos terminarán inclinando la balanza durante la segunda mitad.

Last modified: octubre 11, 2026