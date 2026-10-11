Pumas vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

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🏆 Jornada 11

⚽️ Pachuca vs Necaxa

⚽️ Pumas vs Cruz Azulhttps://t.co/IJV26dg9bg — Tio Futbolero (@tiofutbolero_mx) October 11, 2026

¡La capital se prepara para un partidazo! Los Pumas reciben a Cruz Azul en Ciudad Universitaria en una reedición de la última final del fútbol mexicano que llega en un momento de máxima tensión para ambos clubes.

La pelea por la Liguilla se está apretando y cada punto comienza a tener un valor enorme. La UNAM ocupa actualmente la duodécima posición con 12 unidades, mientras la Máquina aparece en el séptimo lugar con 16 puntos. La diferencia no parece demasiado grande, pero una derrota podría alejar considerablemente a cualquiera de los dos de su objetivo.

Pumas llega con urgencia absoluta después de acumular tres partidos consecutivos sin ganar. Cruz Azul, en cambio, atraviesa una situación más estable, aunque todavía busca afianzar su funcionamiento y mantenerse entre los puestos de privilegio.

Todo apunta a una auténtica final anticipada.

Pumas necesita reaccionar en Ciudad Universitaria

El conjunto dirigido por Esteban Solari llega a este compromiso con la presión de recuperar el camino de la victoria.

Tres partidos consecutivos sin ganar han provocado que Pumas caiga hasta la duodécima posición con 12 puntos, una situación que obliga al equipo universitario a comenzar a sumar de manera constante si quiere mantener vivas sus aspiraciones de disputar la fase final.

La localía será un factor importante. Pumas necesita hacerse fuerte en Ciudad Universitaria y evitar que la ansiedad se convierta en su principal enemigo.

Uno de los grandes objetivos será blindar el arco. Keylor Navas tendrá un papel fundamental bajo los tres palos, no solamente por su experiencia, sino también por la necesidad de mantener al equipo con vida en los momentos de mayor presión.

A partir de ahí, los universitarios buscarán hacer daño por las bandas. La velocidad de Uriel Antuna y César ‘Chino’ Huerta puede convertirse en una de las principales armas para superar la defensa cementera.

Pumas necesitará atacar con determinación, pero sin descuidar su propia portería.

Cruz Azul quiere consolidarse entre los primeros

La Máquina llega a Ciudad Universitaria desde una posición mucho más cómoda, aunque tampoco puede darse el lujo de relajarse.

Cruz Azul ocupa el séptimo lugar con 16 puntos y solamente ha perdido uno de sus últimos cinco partidos de Liga MX, una dinámica que refleja una mayor estabilidad respecto a su rival.

Su última presentación terminó con un empate conseguido sobre la hora, un resultado que dejó sensaciones encontradas pero que también permitió mantener la racha positiva.

Ahora, el objetivo será afianzar su funcionamiento y sumar en una cancha complicada.

La propuesta cementera podría comenzar desde el control del mediocampo. Charly Rodríguez y José Paradela tendrán la responsabilidad de adueñarse de la zona central, darle circulación al equipo y encontrar los espacios necesarios para activar a sus hombres de ataque.

Arriba, Nicolás Ibáñez será la principal referencia ofensiva. Su contundencia dentro del área puede ser determinante en un partido donde las oportunidades probablemente serán escasas.

Pumas vs Cruz Azul: las claves del partido

El encuentro podría definirse en una batalla táctica muy equilibrada.

Pumas intentará aprovechar la velocidad de sus extremos y buscar ataques rápidos después de recuperar la pelota. Antuna y el ‘Chino’ Huerta tendrán que atacar los espacios y obligar a Cruz Azul a retroceder.

Cruz Azul, en cambio, buscará hacerse dueño de la medular. Si Charly Rodríguez y Paradela consiguen controlar la circulación, la Máquina podrá reducir el ritmo de los locales y construir ataques con mayor paciencia.

La batalla en el centro del campo será determinante.

También será importante la actuación de los dos porteros. Pumas necesita que Keylor Navas aparezca en los momentos decisivos, mientras Cruz Azul tendrá que proteger su arco ante los ataques por banda del conjunto universitario.

Con dos equipos que conocen la importancia de no conceder, cualquier error defensivo puede terminar siendo decisivo.

Una auténtica final anticipada

El contexto de la clasificación aumenta todavía más la tensión.

Pumas no puede permitirse seguir dejando puntos si quiere acercarse a los puestos de Liguilla. Los 12 puntos que suma actualmente lo mantienen en una zona donde cualquier nueva derrota puede complicar seriamente su panorama.

Cruz Azul tiene cuatro puntos más y ocupa la séptima posición, pero tampoco está completamente fuera de peligro. El torneo está tan apretado que una mala racha podría hacerle perder rápidamente posiciones.

Por eso, ninguno de los dos querrá exponerse demasiado.

La Máquina tiene como prioridad mantenerse en zona de clasificación, mientras Pumas necesita sumar para comenzar a recuperar terreno. Esa combinación puede provocar un partido de mucha intensidad, pero también de extrema precaución.

El primer gol puede cambiarlo todo

En un encuentro tan equilibrado, adelantarse en el marcador podría tener un valor enorme.

Si Pumas consigue marcar primero, Cruz Azul tendrá que adelantar líneas y eso podría abrir espacios para Antuna y Huerta.

Pero si la Máquina golpea antes, los universitarios se verán obligados a arriesgar mucho más, generando condiciones para que Ibáñez pueda recibir balones dentro del área.

La pelota parada también puede convertirse en un recurso decisivo. Cuando los espacios son escasos, una jugada a balón detenido puede romper el equilibrio y cambiar por completo el desarrollo.

Pronóstico Pumas vs Cruz Azul: máxima igualdad

Pumas llega con mayor urgencia, pero Cruz Azul presenta una dinámica más estable.

Los universitarios tendrán el respaldo de Ciudad Universitaria y buscarán cortar su racha de tres partidos sin ganar, mientras la Máquina intentará mantener su buen momento y seguir afianzándose entre los primeros lugares.

Sin embargo, las necesidades de ambos pueden terminar provocando un duelo mucho más cerrado de lo que podría parecer.

La prioridad será proteger la portería, controlar los riesgos y aprovechar las pocas ocasiones claras que aparezcan.

Por ello, todo apunta hacia un partido intenso, disputado y con muy pocas diferencias entre ambos conjuntos.

Pronóstico final

🔮 Nuestro pronóstico: Pumas 1-1 Cruz Azul

Nuestro pronóstico, de la mano de Scout Picks, es un muy parejo e intenso empate 1-1 entre Pumas y Cruz Azul.

Pumas buscará proteger su arco con Keylor Navas y aprovechar la velocidad de Uriel Antuna y César ‘Chino’ Huerta para generar peligro.

Cruz Azul responderá intentando dominar la medular mediante Charly Rodríguez y José Paradela, con Nicolás Ibáñez como referencia ofensiva.

La tensión propia de una auténtica final anticipada, la necesidad de ambos de sumar y la importancia de no conceder espacios auguran un partido sumamente nivelado, donde ninguno conseguirá imponer una diferencia definitiva.

Last modified: octubre 11, 2026