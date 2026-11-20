Torneo Apertura 2026

¡Choque de realidades opuestas en la frontera en ambos extremos de la tabla! FC Juárez busca escapar del último lugar recibiendo a un Atlas ya calificado pero que llega herido obligado a afinar detalles rumbo a la Liguilla. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras los Bravos únicamente pelean por cerrar la temporada con triunfo intentando no quedar últimos, los Zorros se están preparando ya para la liguilla intentando una buena posición.

Los Bravos tuvieron un torneo terrible con apenas 11 puntos, pero llegan encendidos tras ganar dos partidos seguidos, incluido el 1-0 en San Luis.

Por su parte, los Zorros marchan en zona alta con 27 unidades, aunque aterrizan sacudidos tras caer goleados 4.1 en casa frente a Pachuca.

Juárez apostará por el buen momento de Guilherme Castilho y Madson para surtir de balones a su goleador Óscar Estupiñán.

Atlas, que sufre la baja por suspensión de Adonis Frías en defensa, responderá imponiendo posesión y pegada con Kevin Zenón, Luis Esteves y el atacante Florián Monzón.

La necesidad rojinegra por recuperar confianza antes de la Fiesta Grande frente a unos Bravos que buscan cerrar dignamente abrirá espacios en ambas áreas. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 2-2 entre Juárez y Atlas. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 20, 2026