Gran partido tendremos este viernes 20 de diciembre con un amistoso rumbo a la Final del Torneo Apertura 2019, donde el América buscará aprovechar al máximo intentando ponerse a punto a unos días del duelo de ida, pero tendrán que medirse a los Leones Negros que saldrán decididos a ser un rival importante en Coapa.

Hora y Canal América vs Leones Negros

Sede: Instalaciones de Coapa, CDMX

Hora: 10:00 am de México. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Sin transmisión

América vs Leones Negros en VIVO

El cuadro del América se está preparando con todo dado que el próximo jueves estará arrancando la disputada de la Gran Final de la Liga MX visitando al Monterrey, tras una pausa desde el pasado 8 de diciembre cuando dejaron fuera al Morleia en las semifinales.

El Piojo Herrera ha diseñado un entrenamiento para que su equipo no pierda ritmo, ha tenido algunos días de descanso y también les ha servido para recuperar a jugadores como Giovani dos Santos, Renato Ibarra y Nico Castillo

Por su parte, para los Leones Negros está es una gran oportunidad de medirse a un club que está a unos días de disputar la final del fútbol mexicano, por lo que seguramente se lo tomarán muy en serio saliendo con lo mejor que tienen, además de ayudar a su rival a estar a punto.

La U de G apenas se encuentra en pretemporada,aunque el pasado martes se midieron a los Dorados logrando vencerlos de manera contundente.

Tanto el América como los Leones Negros saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes se preparan para situaciones importantes, las Águilas están a días de la gran Final, mientras que para la U de G es una oportunidad que no puede desaprovechar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. América vs Leones Negros.

América vs Leones Negros EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Diciembre 2019