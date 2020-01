Liverpool vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2019-2020

Abrimos las emociones de este domingo 19 de enero con un verdadero partidazo de poder a poder en la jornada 23 de la Premier League 2019-2020, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para mantener su excelente paso, pero tendrá que recibir a un Manchester United que intentará sorprender en su visita al Anfield.

Como llegan los equipos

El cuadro del Liverpool está teniendo una campaña espectacular que parece tenerlos ya con el título de la Premier en la bolsa, dado que en 21 jornadas suman 20 victorias y apenas han empatado en una ocasión, todavía sin conocer la derrota.

Los Reds vienen de un grandísimo triunfo en la jornada pasada cuando les toco visitar al Tottenham en un choque cerrado, pero que lograron definir a su favor gracias a solitaria anotación de Roberto Firmino.

Por su parte, el Manchester United ha tenido un torneo irregular intentando apretar el paso para luchar por la Champions League. En la jornada pasada golearon 4-0 al Norwich para colocarse con 9 triunfos, 7 empates y 6 partidos perdidos.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en el Replay de la FA Cup logrando eliminar a los Wolves tras vencerlos 1-0 con solitaria anotación de Juan Mata.

Tanto el Liverpool como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren dar un golpe de autoridad; en la tabla general encontramos a los Reds como líderes con 61 puntos, mientras que los Red Devils marchan en el quinto puesto con 34 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 20 de octubre en la primera vuelta del campeonato en Old Trafford. En aquel choque parecía que los Red Devils acababan con el invicto de los Reds gracias a anotación de Marcus Rashford, pero a 5 minutos del final Adam Lallana puso el empate.

Hora y Canal Liverpool vs Manchester United

El juego entre Liverpool vs Manchester United se estará disputando en punto de las 16:30, 4:30 pm, hora local de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este. Otros horarios son:

10:30 am de México y Centroamérica

11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

La transmisión del partido Manchester United vs Liverpool en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Liverpool vs Manchester United en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria que les permita motivarse rumbo al último tercio del rol regular. En los pronósticos los Reds son favoritos, pero los Red Devils intentarán salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Manchester United.

Liverpool vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2019-2020