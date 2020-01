Valencia vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Liga Española 2019-2020

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 25 de enero en la jornada 21 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Valencia busque aprovechar su condición de local para llevarse un triunfo que los meta a la pelea por un boleto a la Champions, pero recibirán a un Barcelona que saldrá a imponer su jerarquía en su visita a Mestalla.

Hora y Canal Valencia vs Barcelona

Sede: Estadio Mestalla, Valencia, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Valencia vs Barcelona en VIVO

El cuadro del Valencia ha tenido una buena campaña en términos generales manteniéndose en la pelea por competencias europeas, pero en la jornada pasada sufrieron un durísimo descalabro 4-1 en su visita al Mallorca para quedarse con 8 victorias, 7 empates y 5 partidos perdidos.

Los Naranjeros tuvieron acción a media semana en la Copa del Rey donde firmaron su boleto a los Octavos de Final tras vencer 0-1 al Logroñes con solitaria anotación de Maxi Gómez.

Por su parte, el Barcelona se mantiene en la pelea por el título a pesar de no jugar como quisieran y el cambio de entrenador. Quique Setién debutó en la jornada pasada con una apretada victoria 1-0 sobre el Granada que los puso con 13 triunfos, 4 empates y 3 descalabros en 20 fechas.

El Barca también tuvo actividad a media semana en la Copa del Rey sufriendo para eliminar al Ibiza tras venir de abajo para vencerlos 1-2 con doblete de Antoine Griezmann.

Tanto el Valencia como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos ahora que estamos iniciando esta segunda vuelta; en la tabla general encontramos a los Naranjeros en la séptima posición con 31 puntos, mientras que los Blaugranas son co-líderes con 43 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Valencia vs Barcelona.

