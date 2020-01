Shrewsbury Town vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2019-2020

Buen partido tendremos este domingo 26 de enero siguiendo con la cuarta ronda de la FA Cup 2019-2020, cuando el Shrewsbury Town se vista de gala intentando dar la gran campanada cuando reciban al todo-poderoso Liverpool que saldrá a imponer su jerarquía en el New Meadow.

Hora y Canal Shrewsbury Town vs Liverpool

Sede: New Meadow, Shrewsbury, Inglaterra

Hora: 5:00 pm de Inglaterra. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y paraguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México, Argentina y el resto de Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Shrewsbury Town vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Shrewsbury Town milita en la Football League One de Inglaterra donde está teniendo una campaña difícil al ubicarse en la posición 16. En su último partido visitaron al Fleetwood poniéndose al frente en un par de ocasiones, pero siendo alcanzados en ambos para un 2-2 final.

Salop logró su boleto a esta cuarta ronda tras un duelo muy cerrado ante el Bristol City en la ronda pasada logrando vencerlos con solitaria anotación de Aaron Pierre a un minuto del final.

Por su parte, el Liverpool está cumpliendo con una campaña histórica en la Premier League donde son líderes en solitario teniendo prácticamente el título en la bolsa. El jueves pasado visitaron a los Wolves logrando vencerlos 1-2 para dar un nuevo paso al objetivo.

Los Reds no tuvieron un duelo sencillo en la tercer ronda de la Copa donde recibieron al Everton en un choque cerrado que lograron definir gracias a solitaria anotación de Curtis Jones.

Tanto el Shrewsbury Town como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la siguiente ronda, aunque la realidad es que los Reds son favoritos por su mayor potencial, pero sabemos que en las copas suelen haber sorpresas. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Shrewsbury Town vs Liverpool.

