Getafe vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Europa League 2019-2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partidazo sumamente atractivo tendremos este jueves 20 de febrero en la ida de los 16avos de Final de la Europa League 2019-2020, cuando el Getafe busque aprovechar su condición de local para tomar la ventaja en la serie cuando reciban a un Ajax que intentará imponer su jerarquía en su visita al Coliseum Alfonso Pérez.

Hora y Canal Getafe vs Ajax

Sede: Estadio Coliseum Alfonso Pérez, Madrid, España

Hora: 6:55 pm de España y Holanda. 11:55 am de México y Centroamérica. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDNxtra en Estados Unidos.

Getafe vs Ajax en VIVO

El cuadro del Getafe ha sido una de las revelaciones en LaLiga donde marchan en la tercera posición general, aunque llegan dolidos, dado que el sábado pasado visitaron al Barcelona siendo superados 2-1, aunque mostraron que pueden competir ante los mejores.

Los Azulones tuvieron una buena actuación «a secas» en la fase de grupos de la Europa League donde concluyeron segundos del sector C por debajo del Basel y arriba del Krasnodar. Cerraron su participación el pasado 12 de diciembre goleando 3-0 al Krasnodar.

Por su parte, el Ajax se mantiene como el rival a vencer en la Eredivisie de Holanda donde es líder en solitario. El pasado domingo recibieron al Waalwijk logrando vencerlos 3-0, en duelo donde Edson Álvarez volvió a ser titular.

Ajacieden fue una de las decepciones en la pasada Liga de Campeones donde quedaron terceros del Grupo H, por debajo del Valencia y Chelsea, para tener que conformarse con la Europa League. Lo doloroso llegó en la última fecha cuando, en casa, cayeron 0-1 ante Valencia cuando solamente necesitaban el empate para avanzar.

Tanto el Getafe como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por la clasificación. En los pronósticos los Azulones son favoritos al estar en casa, pero Ajacieden tiene un plantel capaz de aspirar a salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Getafe vs Ajax.

Getafe vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Europa League 2019-2020